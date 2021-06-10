Видео стычки игроков «Финикса» и «Денвера»

Конфликт чудом не перерос в драку





Во время матча «Финикса» и «Денвера» ((123:98) случилась стычка между Джеем Краудером и Аароном Гордоном.



В третьей четверти Краудер защищался против Гордона, после чего они потолкались друг с друга.

За инцидент игроки получили по техническому фолу.





Напомним, «Финикс» после домашних матчей ведет в серии со счетом 2:0.