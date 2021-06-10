47 очков Букера помогли «Финиксу» выиграть серию и выбить действующих чемпионов НБА «Лейкерс»
Видео стычки игроков «Финикса» и «Денвера»
Конфликт чудом не перерос в драку
Во время матча «Финикса» и «Денвера» ((123:98) случилась стычка между Джеем Краудером и Аароном Гордоном.
В третьей четверти Краудер защищался против Гордона, после чего они потолкались друг с друга.
За инцидент игроки получили по техническому фолу.
Напомним, «Финикс» после домашних матчей ведет в серии со счетом 2:0.
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