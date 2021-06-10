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15+17 от Пола помогли. «Финикс» удвоил преимущество в серии с «Денвером»

Результат и видеообзор единственного матча игрового дня
Баскетбол НБА
07:32
15+17 от Пола помогли. «Финикс» удвоил преимущество в серии с «Денвером»
Финикс - Денвер / фото - Getty Images

НБА. Четвертьфинал плей-офф

2-й матч

«Финикс» – «Денвер» 123:98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31)

«Финикс»: Букер (18 + 10 подборов), Пол (17 + 15 передач), Бриджес (16), Эйтон (15 + 10 подборов), Краудер (11) – старт; Крэйг (10), Шарич (8), К. Джонсон (7), Пэйн (7), Мур (7), Камински (5), Картер (2), Смит (0), Гэллоуэй (0).

«Денвер»: Йокич (24 + 13 подборов + 6 передач), Портер (11), Риверс (6), Гордон (6), Кампаццо (3) – старт; Миллсэп (11), Бартон (10), Ннаджи (6), Ховард (6), Чанчар (5), Грин (4), Макги (3), Моррис (3), Харрисон (0).

Счет в серии – 2:0

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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Теги

Финикс Санс Денвер Наггетс

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