Владелец «Бруклина» прокомментировал вызывающее поведение Ирвинга

Кайри Ирвинг / фото - nba.com

Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай выразил надежду, что разыгрывающий Кайри Ирвинг сделает прививку от коронавируса и поможет команде во всех матчах сезона НБА.

Функционера цитирует nypost.com:

Я верю в то, что вакцина действительно защищает людей от болезней, настоящих болезней. Я также считаю, что вакцинация - это общественное благо. Это просто часть социальной ответственности, потому что вы защищаете не только себя, но и других людей. Мы выступаем за вакцинацию, потому что это действительно спасет жизни и защищает других людей. Дело не только в нас самих, но и в защите окружающих нас людей. Таков мой взгляд на вакцинацию».