Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина»
Владелец «Бруклина» прокомментировал вызывающее поведение Ирвинга
Джозеф Цай надеется, что разыгрывающий сделает прививку от коронавируса
Кайри Ирвинг / фото - nba.com
Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай выразил надежду, что разыгрывающий Кайри Ирвинг сделает прививку от коронавируса и поможет команде во всех матчах сезона НБА.
Функционера цитирует nypost.com:
«Кайри продолжает говорить, что это личный выбор, и я уважаю его. Однако в то же время мы не должны забывать о нашей цели. Какова наша цель? Чего мы хотим добиться? Совершенно ясно, что мы хотим выиграть титул чемпиона НБА. Команде, которая хочет выиграть чемпионат, нужно, чтобы все игроки двигались в одном направлении. Я надеюсь, что Кайри сыграет во всех играх нашей команды, и мы выиграем чемпионат.
Я верю в то, что вакцина действительно защищает людей от болезней, настоящих болезней. Я также считаю, что вакцинация - это общественное благо. Это просто часть социальной ответственности, потому что вы защищаете не только себя, но и других людей. Мы выступаем за вакцинацию, потому что это действительно спасет жизни и защищает других людей. Дело не только в нас самих, но и в защите окружающих нас людей. Таков мой взгляд на вакцинацию».
Кайри Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина» на фоне скандала с отказом от вакцинации.
Комментарии 0