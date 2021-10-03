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Владелец «Бруклина» прокомментировал вызывающее поведение Ирвинга

Джозеф Цай надеется, что разыгрывающий сделает прививку от коронавируса
Баскетбол НБА
3 октября 11:50
Владелец «Бруклина» прокомментировал вызывающее поведение Ирвинга
Кайри Ирвинг / фото - nba.com

Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай выразил надежду, что разыгрывающий Кайри Ирвинг сделает прививку от коронавируса и поможет команде во всех матчах сезона НБА.

Функционера цитирует nypost.com:

«Кайри продолжает говорить, что это личный выбор, и я уважаю его. Однако в то же время мы не должны забывать о нашей цели. Какова наша цель? Чего мы хотим добиться? Совершенно ясно, что мы хотим выиграть титул чемпиона НБА. Команде, которая хочет выиграть чемпионат, нужно, чтобы все игроки двигались в одном направлении. Я надеюсь, что Кайри сыграет во всех играх нашей команды, и мы выиграем чемпионат.

Я верю в то, что вакцина действительно защищает людей от болезней, настоящих болезней. Я также считаю, что вакцинация - это общественное благо. Это просто часть социальной ответственности, потому что вы защищаете не только себя, но и других людей. Мы выступаем за вакцинацию, потому что это действительно спасет жизни и защищает других людей. Дело не только в нас самих, но и в защите окружающих нас людей. Таков мой взгляд на вакцинацию».

Кайри Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина» на фоне скандала с отказом от вакцинации.

Рене Тер Велде
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Теги

Бруклин Нетс Кайри Ирвинг коронавирус

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