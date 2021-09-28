Восходящая звезда НБА договорился с «Денвером» о максимальном продлении контракта

Майкл Портер подпишет с «Наггетс» пятилетнее соглашение

Майкл Портер / фото - NBA

Форвард Майкл Портер и «Денвер Наггетс» договорились о продлении контракта.

23-летний баскетболист подпишет с «Наггетс» пятилетнее максимальное соглашение, в рамках которого Майкл может заработать до 207 миллионов долларов.

Об этом сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента форварда Марка Бартелстейна.

Портер гарантированно заработает 172 миллиона за 5 лет. Форвард получит больше, если в предстоящем сезоне войдет в одну из трех символических сборных чемпионата НБА.

В сезоне-2020/21 Портер вышел на паркет в 61 матче (54 в старте) регулярки НБА. Форвард набирал 19 очков, 7,3 подбора и 1,1 передачи за 31,3 минуты, реализуя 54,2% с игры, 44,5% трехочковых и 79,1% штрафных бросков.

Тяжелый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон договорился с клубом о продлении контракта.