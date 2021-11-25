Ягупова принесла «Фенербахче» победу в Евролиге

Украинка стала самой результативной в матче





Алина Ягупова / Фото: Anadolu Agency

Лидер сборной Украины Алина Ягупова в составе турецкого «Фенербахче» выиграла матч Евролиги против «Гдыни» (87:70).



Украинка провела на площадке 38 минут 31 секунду, в течение которых набрала 28 очков, сделала 5 подборов и 9 передач. Ягупова стала самой результативной баскетболисткой в матче.

Напомним, ранее Ягупова в составе сборной Украины обыграла команду Финляндии в отборе на Евробаскет.



