Ягупова: «Своей игрой против Финляндии не удовлетворена, но приятно побеждать для своей страны»
Ягупова принесла «Фенербахче» победу в Евролиге
Украинка стала самой результативной в матче
25 ноября 11:54
Алина Ягупова / Фото: Anadolu Agency
Лидер сборной Украины Алина Ягупова
в составе турецкого «Фенербахче» выиграла матч Евролиги против «Гдыни» (87:70).
Украинка провела на площадке 38 минут 31 секунду, в течение которых набрала 28 очков, сделала 5 подборов и 9 передач. Ягупова стала самой результативной баскетболисткой в матче.
Напомним, ранее Ягупова в составе сборной Украины обыграла команду Финляндии в отборе на Евробаскет.
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