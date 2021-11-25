Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 13
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 99:108 Окончен
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 115:120 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 116:124 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 104:123 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 118:113 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 113:126 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 114:93 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 113:101 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 127:102 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 104:110 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 106:124 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Филадельфия Севенти Сиксерс 116:96 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Портленд Трэйл Блэйзерс 125:121 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
нет важных матчей

Ягупова принесла «Фенербахче» победу в Евролиге

Украинка стала самой результативной в матче

Баскетбол Украинские легионеры
25 ноября 11:54
Ягупова принесла «Фенербахче» победу в Евролиге
Алина Ягупова / Фото: Anadolu Agency

Лидер сборной Украины Алина Ягупова в составе турецкого «Фенербахче» выиграла матч Евролиги против «Гдыни» (87:70).

Украинка провела на площадке 38 минут 31 секунду, в течение которых набрала 28 очков, сделала 5 подборов и 9 передач. Ягупова стала самой результативной баскетболисткой в матче.

Напомним, ранее Ягупова в составе сборной Украины обыграла команду Финляндии в отборе на Евробаскет.


Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Алина Ягупова Фенербахче (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

ЦСКА в гостях обыграл «Басконию», «Барселона» разбила АСВЕЛ
ЦСКА в гостях обыграл «Басконию», «Барселона» разбила АСВЕЛ
Баскетбол Еврокубки
20 ноября 07:25
Ягупова: «Своей игрой против Финляндии не удовлетворена, но приятно побеждать для своей страны»
Ягупова: «Своей игрой против Финляндии не удовлетворена, но приятно побеждать для своей страны»
Баскетбол Сборная Украины
16 ноября 15:37
Как украинки обыграли одну из лучших команд мира. Хайлайты матча Украина – Франция
Как украинки обыграли одну из лучших команд мира. Хайлайты матча Украина – Франция
Баскетбол Сборная Украины
12 ноября 10:05
1
Ягупова: «Победа над Францией – это большой шаг для всей нашей страны»
Ягупова: «Победа над Францией – это большой шаг для всей нашей страны»
Баскетбол Сборная Украины
12 ноября 07:57
Ягупова: «Будем стараться, а игра с Францией покажет, к чему мы готовы, а к чему еще нужно готовиться»
Ягупова: «Будем стараться, а игра с Францией покажет, к чему мы готовы, а к чему еще нужно готовиться»
Баскетбол Сборная Украины
9 ноября 18:21
ЦСКА уступил «Фенербахче», «Милан» обыграл «Барселону»
ЦСКА уступил «Фенербахче», «Милан» обыграл «Барселону»
Баскетбол Еврокубки
5 ноября 07:40

Новости: Баскетбол

Петров: «Почуваюся у відмінних кондиціях перед матчем в Грузії»
Петров: «Почуваюся у відмінних кондиціях перед матчем в Грузії»
Сборная Украины
25 ноября 22:50
Близнюк в огне. Форвард сборной Украины два раза подряд забил с центра перед матчем с Грузией
Близнюк в огне. Форвард сборной Украины два раза подряд забил с центра перед матчем с Грузией
Сборная Украины
25 ноября 21:40
Дюрант вошел в топ-25 по набранным очкам в лиге
Дюрант вошел в топ-25 по набранным очкам в лиге
НБА
25 ноября 20:30
Леброн Джеймс обновил сразу два рекорда НБА
Леброн Джеймс обновил сразу два рекорда НБА
НБА
25 ноября 19:40
Сборная Украины отправилась в Грузию без Кобца и Ткаченко
Сборная Украины отправилась в Грузию без Кобца и Ткаченко
Сборная Украины
25 ноября 12:15
Ягупова принесла «Фенербахче» победу в Евролиге
Ягупова принесла «Фенербахче» победу в Евролиге
Украинские легионеры
25 ноября 11:54
Лень вышел в старте и помог «Сакраменто» обыграть «Портленд»
Лень вышел в старте и помог «Сакраменто» обыграть «Портленд»
Украинские легионеры
25 ноября 09:20
Михайлюк помог «Торонто» одержать победу над «Мемфисом»
Михайлюк помог «Торонто» одержать победу над «Мемфисом»
Украинские легионеры
25 ноября 09:00
«Лейкерс» с великолепным Леброном одержали верх над «Индианой», «Бруклин» разобрался с «Бостоном»
«Лейкерс» с великолепным Леброном одержали верх над «Индианой», «Бруклин» разобрался с «Бостоном»
НБА
25 ноября 08:00
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 07:08
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 16:08
2
Все новости