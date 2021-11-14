Украина в непростом матче обыграла Финляндию в отборе на Евробаскет-2023

Сине-желтые закрепились на первом месте в группе

Фото: FIBA

Женская сборная Украины обыграла Финляндию в выездном матче отбора на Евробаскет-2023.

Уже после стартовой четверти украинки вели в счете «+10», сохраняя это преимущество до середины третьей десятиминутки, когда финки сумели сравнять счет. К счастью, подопечные Срджана Радуловича снова оторвались, сделав «+15».

И все же нервной концовки избежать не удалось. За 2 минуты до завершения основного времени сборная Финляндии сократила отставание до 4 баллов, вынудив Радуловича взять тайм-аут, в ходе которого он успокоил сине-желтую команду.

Статус лидера сборной Украины подтвердила Алина Ягупова, набравшая 31 очко. Также существенный вклад в общий успех команды внесла Татьяна Юркевичус, заработавшая 16 баллов и совершившая 8 подборов. Рейтинг ее эффективности составил +26.

Как итог – вторая кряду победа сборной Украины, которая закрепилась на первом месте в группе В.

Евробаскет-2023. Квалификация. Групп В. 2-й тур:

Финляндия – Украина 71:77 (13:23, 18:17, 22:19, 18:18)

Напомним, в стартовом туре сборная Украины сенсационно обыграла бронзовых призеров Олимпийских игр-2020.

На чемпионат Европы гарантированно выходят команды, занявшие первые места в своих группах.