Украина в непростом матче обыграла Финляндию в отборе на Евробаскет-2023
Женская сборная Украины обыграла Финляндию в выездном матче отбора на Евробаскет-2023.
Уже после стартовой четверти украинки вели в счете «+10», сохраняя это преимущество до середины третьей десятиминутки, когда финки сумели сравнять счет. К счастью, подопечные Срджана Радуловича снова оторвались, сделав «+15».
И все же нервной концовки избежать не удалось. За 2 минуты до завершения основного времени сборная Финляндии сократила отставание до 4 баллов, вынудив Радуловича взять тайм-аут, в ходе которого он успокоил сине-желтую команду.
Статус лидера сборной Украины подтвердила Алина Ягупова, набравшая 31 очко. Также существенный вклад в общий успех команды внесла Татьяна Юркевичус, заработавшая 16 баллов и совершившая 8 подборов. Рейтинг ее эффективности составил +26.
Как итог – вторая кряду победа сборной Украины, которая закрепилась на первом месте в группе В.
Евробаскет-2023. Квалификация. Групп В. 2-й тур:
Финляндия – Украина 71:77 (13:23, 18:17, 22:19, 18:18)
Напомним, в стартовом туре сборная Украины сенсационно обыграла бронзовых призеров Олимпийских игр-2020.
На чемпионат Европы гарантированно выходят команды, занявшие первые места в своих группах.