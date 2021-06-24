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Янг набрал 48 очков в матче против «Милуоки» и установил серию рекордов

«Атланта» одержала победу в первом матче финала Восточной конференции
Баскетбол НБА
12:33
Янг набрал 48 очков в матче против «Милуоки» и установил серию рекордов
Трэй Янг / фото - Getty Images

В первом матче финальной серии Восточной конференции «Атланты» против «Милуоки» разыгрывающий Трей Янг набрал 48 очков, сделал 7 подборов и отдал 11 результативных передач.

Янг стал первым игрок в истории НБА, набравший 45+ очков и 10+ передач в матче финала конференции. Трэй также провел шестой матч плей-офф на выезде с 30+ очков. Это является рекордом для баскетболистов, дебютирующих в постсезоне. Кроме того, Янг установил рекорд результативности для дебютного матча в финале конференции за всю историю НБА.

Баскетболист повторил рекорд Леброна Джеймса и Коби Брайанта по результативности в плей-офф в возрасте до 23 лет. 48 очков – новый персональный рекорд Янга в плей-офф.

Напомним, в финале Запада лидерством владеет  «Финикс». 

Антон Кривенко
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Атланта Хоукс Трей Янг

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