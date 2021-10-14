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Зеленский призвал Правительство обеспечить необходимые меры для проведения в Украине Евробаскета-2025

Президент Украины обратился к премьер-министру
Баскетбол В Европе
18:19
Зеленский призвал Правительство обеспечить необходимые меры для проведения в Украине Евробаскета-2025

Президент Украины Владимир Зеленский в письме премьер-министру Денису Шмыгалю призвал Правительство обеспечить совместно с Федерацией баскетбола Украины осуществления всех необходимых подготовительных мероприятий по организации и проведению чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году:

«По результатам встречи 29 сентября 2021 года с президентом FIBA-Европа Т. Демирелем прошу обеспечить совместно с Федерацией баскетбола Украины осуществление всех подготовительных мероприятий по организации и проведению в Украине группового и финального этапов мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025), предусмотрев, в частности, в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 средства, необходимых для начала строительства мультифункциональных спортивных комплексов, отвечающих соответствующим требованиям».

Украина претендует на общее с другими странами проведение группового раунда Евробаскета, а также на то, чтобы принять матчи плей-офф и финал чемпионата Европы.

Для получения прав на проведение турнира в Украине должно быть построено две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тысяч мест, а для финального поединка – не менее 15 тысяч.

Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – Киев и Львов.

Турнир хотят провести Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия, Россия и Украина. Из этих шести выберут четыре, которые примут Евробаскет в сентябре 2025 года.

Источник: fbu.ua
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