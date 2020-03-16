Блашко: «Из-за ветра насыпало много иголок хвои, трасса стала черной, лыжи быстро набирали грязь»

Биатлонистка похвалила работу сервисменов

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Дарья Блашко в составе сборной Украины в смешанной эстафете на 9-ом этапе Кубка мира в Нове-Место стала пятой. Блашко поделилась впечатлениями после гонки.

Даша, поздравляем с очень хорошим командным результатом в эстафете! Ты вернулась в привычный для себя первый этап, но, тем не менее, начало гонки сложился довольно непросто. Что произошло на первом рубеже?

Спасибо за поздравления! На лежке НЕ сориентировалась по ветру. Флажки на стрельбище показывали, что он был таким же, как на пристрелке, но на самом деле сила и плотность ветра были немного выше, и пули сносило. Но я этого в момент стрельбы не знала, тренеры сказали только уже после финиша этапа. У Юли Джимы, насколько я понимаю, была такая же ситуация.

Зато потом, несмотря на то, что пришлось догонять и активно поработать на втором круге, стойку ты провела гораздо увереннее.

Да, но все равно хотелось бы отработать ее лучше, совсем без запасных патронов. Хотя я и закрыла шестым выстрелом довольно быстро. В целом, этап получился неплохой, но все равно 46 секунд отставания – это много, особенно для первого этапа.

Но и соревновалась ты ни с кем-нибудь, а с победительницей Кубка мира...

Да, Тириль Экхофф провела этап очень сильно...

На самом деле, к середине гонки уверенности в таком положительном результате эстафеты не было. Видимо, сказались гонки три дня подряд?

Да, действительно, сегодня было уже сложно бежать. И, если честно, у всех уже энергии не было. Это было заметно не только по нашей команде, но и по всем участникам Кубка мира. Но все боролись до последнего, как бы не было трудно. У нас с Юлей действительно гонка сложилась немного не задалась, и спасибо ребятам, что боролись до конца и так классно отработали. Но, в конце концов, девушки тоже не всегда заваливают эстафеты! Со всеми может случиться, но главное – командный результат, а сегодня он вышел неплохим.

Как сегодня держалась трасса, работали лыжи? Все-таки в Нове-Место установилась уже достаточно теплая погода, а в начале гонки даже шел дождь.

Нет, это, скорее, был мокрый снег. В любом случае, не было чего-то, что могло помешать скольжению. А трассу организаторы подготовили очень хорошо, исходя из имеющихся условий. Единственное – из-за ветра насыпало много иголок хвои, трасса стала черной, лыжи быстро набирали грязь... Но такая ситуация была у всех. А на фоне соперниц мои лыжи катили очень хорошо – наши ребята-сервисмены справились очень-очень достойно. И хорошо, что лыжи сегодня помогли, потому что энергии для гонки, повторюсь, было уже мало.

Обычно первый этап болельщики оценивают по скорости последнего круга, так как первые два спортсмена бегут в основном в группе. А на последнем круге ты той же Экхофф проиграла считанные секунды...

Я пыталась выложиться на максимум. После лежки очень разозлилась на себя: я не помню, когда в эстафете на лежке использовала три запасных патрона. И уже со второго круга начала отдавать все силы, понимая, что надо побороться за каждую секунду. Потому что на финише потом эти секунды очень дорого стоят.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра доволен результатами Кубка мира в Чехии.