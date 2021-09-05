Брынзак: «Надо проводить смену поколений, хотелось бы иметь более надежный резерв»

Владимир Брынзак / фото - biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил выступление команды на летнем чемпионате мира. Функционер высказался о нескольких медалях Юлии Джимы.

Беспокоит, что у наших девушек-юниорок нет таких ярких лидеров, посмотрим, как они будут выступать зимой. Нам надо проводить смену поколений, хотелось бы иметь более надежный резерв. Будем над этим работать.

А взрослые – там каждый по своему плану идет. Мы знали, что Джима в хорошей форме, у Билосюк были серьезные нагрузки, потому мы не ждали чего-то особенного».