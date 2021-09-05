Брынзак: «Медаль Джимы должна придать ей уверенность в собственных силах»
Брынзак: «Надо проводить смену поколений, хотелось бы иметь более надежный резерв»
Президент Федерации биатлона Украины оценил выступление сборной на летнем ЧМ
5 сентября 18:57
Владимир Брынзак / фото - biathlon.com.ua
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил выступление команды на летнем чемпионате мира. Функционер высказался о нескольких медалях Юлии Джимы.
«Доволен выступление мужской команды Б. Видел, что у нас ребята молодые, есть там потенциал. Они уже могут бороться. Ногами все хорошо, стрельбу подтянут, не сомневаюсь. Так что все хорошо.
Беспокоит, что у наших девушек-юниорок нет таких ярких лидеров, посмотрим, как они будут выступать зимой. Нам надо проводить смену поколений, хотелось бы иметь более надежный резерв. Будем над этим работать.
А взрослые – там каждый по своему плану идет. Мы знали, что Джима в хорошей форме, у Билосюк были серьезные нагрузки, потому мы не ждали чего-то особенного».
Ранее сама Джима высказалась о серебряных наградах.
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