Джима: «Чем старше становишься, тем больше хочется насладиться моментами в биатлоне»

Украинка в интервью XSPORT.ua рассказала о выступлении в Нове-Место и подготовке к Олимпиаде

Интервью

Юлия Джима/ Фото - Максим Чеберяка

Юлия Джима стала единственной в сборной Украины, кто принес медали на прошедшем чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место. В суперспринте и гонке преследования украинка на финише уступила местной любимице чешке Маркете Давыдовой, тем самым дважды завоевав серебро.

Об итогах чемпионата мира, атмосфере летних соревнований, а также подготовке к третьим для себя Олимпийским играм, которые состояться в феврале 2022 года в Пекине, биатлонистка рассказала в интервью XSPORT.ua:

Юля, довольна ли ты своей формой на прошедшем чемпионате мира?

В Нове-Место у нас не было задачи форсировать форму. Даже наоборот, после гонок в Висбадене я начала набирать форму, поэтому перед чемпионатом мира мы решили немного загрузиться. Сейчас нет смысла входить в суперформу, нужно оттянуть этот момент ближе к зиме. Поэтому бежалось не легко. Изначально я думала участвовать только в спринте и персьюте, но затем решила попробовать пробежать суперспринт, так как до этого такой возможности не имела. В итоге удалось взять медаль, чему я была безумно рада. В спринте также была близка к награде, но, видимо, один промах помешал подняться выше 5-го места. В целом, летним чемпионатом мира я осталась довольна. Сейчас чувствую небольшую усталость. На следующем сборе буду восстанавливаться (смеется).

Юлия Джима на подиуме чемпионата мира/ Фото - IBU

За последние несколько лет тебя очень редко можно было увидеть на летних стартах. Что поменялось в этот раз?

Да, я летом очень редко соревнуюсь, не знаю почему в этом году решилась на такой опрометчивый шаг (смеется). Наверное, потому что с каждым годом становишься все старше, и хочется как можно больше насладиться такими моментами в биатлоне. Ну и в целом хорошо себя чувствовала еще перед Висбаденом, вроде неплохо там пробежала, но немного со стрельбой не сложилось. В целом я рада, что тут выступила. Роллеры это все-таки не мой конек, мне легче на лыжах, у меня и техника не роллерная. В основном летом я на загрузке работаю, поэтому тяжело на максимуме делать скоростную работу.

Последний чемпионат мира для тебя был в 2017 году?

Да, помню это было в Отепя.

И как тебе снова окунуться в летнюю атмосферу соревнований?

Ой, я каждый раз так переживаю. При чем не за себя, а за других (смеется). Мне так страшно, когда кто-то падает, даже если это не на спуске, а на ровном участке трассы. Это, конечно, неприятные ощущение. Например, когда в Висбадене Тарьей Бё два раза упал, у меня прямо сердце замирало, потому что я знаю, как это больно и ужасно. Поэтому для меня каждая гонка летом – это мысли лишь об одном – лишь бы без происшествий сегодня. На лыжах то приземление помягче, даже если упал, а вот на роллерах совсем по-другому.

Как тебе снова вернуться к командной модели подготовки, после того как последние годы ты в основном тренировалась самостоятельно?

В принципе нормально, каких-то моментов притирки не было, это ведь не новая команда для меня. Другое дело, что я привыкла больше самостоятельно работать, поэтому для меня нет разницы тренироваться в команде или отдельно. Зиму то я с командой провела – все переезды, сборы, соревнования...

Юлия Джима на финише суперспринта/ Фото - IBU

Ну а если в целом говорит про летнюю подготовку, насколько ты ей довольна на данный момент?

Тяжело пока что сказать, вроде бы все идет по плану, но зима покажет, как оно все сложиться.

Впервые за последние полтора года на трибуне были болельщики, уже отвыкла от этой атмосферы?

Да, если честно, было непривычно снова видеть людей на трибуне, слышать весь это гул. Когда заезжали на стадион, не было слышно ни себя, ни свой пульс, ни звуки ударов палок. На рубеже то же самое, особенно когда стреляла рядом с чешкой, трибуны просто взрывались.

Последнее время Нове-Место для тебя стало серебренным. Зимой на Кубке мира было серебро в спринте, сейчас снова два вторых места.

Да, и кстати моя первая медаль с чемпионатов мира – серебро в женской эстафете в 2013, также была добыта в Нове-Место.

Значит будем надеется, что в 2023 на чемпионате мира будет золото…

В каком-каком году? В 2023? Хорошо, что не в 2053 (смеется).

Отметим, что сразу же после чемпионата мира женская сборная Украины под руководствомотправилась на сбор в немецкий Рупольдинг. В конце сентября команда планирует принять участие в чемпионате Украины , который состоится в Чернигове.

Беседовал Максим Чеберяка, XSPORT.ua