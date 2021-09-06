Брынзак: «Надо проводить смену поколений, хотелось бы иметь более надежный резерв»
Брынзак рассказал о готовности сестер Семеренко к сезону
Для Валентины и Виты это решающий сезон
20:45
Владимир Брынзак / Фото: biathlon.sumy.ua
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью YouTube-каналу Biathlon News рассказал о подготовке олимпийских чемпионок Валентины и Виты Семеренко.
«Юрай (Санитра, – ред.) говорит, что все нормально – двигаются, как и планируют. Первым стартом будет чемпионат Украины в Чернигове. А дальше опять – укатка и сбор».
Напомним, ранее Брынзак заявил, что в новом сезоне сестры Семеренко получат последний шанс.
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