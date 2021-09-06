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Брынзак рассказал о готовности сестер Семеренко к сезону

Для Валентины и Виты это решающий сезон
Биатлон
20:45
Брынзак рассказал о готовности сестер Семеренко к сезону
Владимир Брынзак / Фото: biathlon.sumy.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью YouTube-каналу Biathlon News рассказал о подготовке олимпийских чемпионок Валентины и Виты Семеренко.

«Юрай (Санитра, – ред.) говорит, что все нормально – двигаются, как и планируют. Первым стартом будет чемпионат Украины в Чернигове. А дальше опять – укатка и сбор».

Напомним, ранее Брынзак заявил, что в новом сезоне сестры Семеренко получат последний шанс.

Карен Агабекян
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Теги

Вита Семеренко Валя Семеренко Владимир Брынзак

Комментарии 1

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6 сентября 2021г. 21:07
А какое отношение имеет Санитра к сестрам в этом году? Во-первых, тренер женской сборной Велепец. Во-вторых, они тренируются в этом сезоне с личным тренером - Шамраем.
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