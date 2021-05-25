Кто такая Дарья Сидорова и возможен ли ее переход в сборную Украины?

Рассказываем, почему на сборе с основной командой присутствует россиянка

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Дарья Сидорова/ Фото - Instagram Дарья Сидорова

Одновременно с новостями о том, что женская сборная Украины начала подготовку к предстоящему олимпийскому сезону, в сети появилась информация, что на сборе в Сянках с командой присутствует российская биатлонистка. Речь идет о 22-летней Дарье Сидоровой – уроженке Тюменской области и призере первенств России.

В частности, спортсменку заметили на видео, которое на своей страничке в Facebook выложил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Информацию о возможном переходе россиянке подтвердил и главный тренер команды Тюменской области Максим Кугаевский:

«История с переходом Дарьи Сидоровой на Украину длится уже целый год. Мы сделали всё возможное, чтобы эта очень талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьёзная потеря для российского биатлона», - сказал Кугаевский в интервью ТАСС.

Впрочем, как стало известно XSPORT.ua из собственных источников в Федерации биатлона Украины, пока что речь о полноценном переходе спортсменки не идет. На первом сборе Сидорова находится на так называемом «просмотре» и тренируется за свой счет. Позже будет принято решение, касательно возможного оформления документов для спортсменки, связанных со сменой гражданства.

Соответственно на следующий сбор с основной командой, который запланирован в словенской Поклюке, Сидорова не отправиться. В Украине она будет тренироваться вместе с командой Б, или под руководством тренеров Закарпатской области, за которую в будущем, вероятно, и будет выступать.

Дарья Сидорова может представлять Закарпатье

Что касается международной арены, то за сборную Украины биатлонистка может начать выступать не раньше января 2022 года. Помимо этого, по новым правилам IBU спортсменам, которые желают осуществить переход, помимо паспорта новой страны необходимо предоставить веские причины для смены гражданства, не связанные со спортом. Удастся ли это Сидоровой, станет известно ближайшим временем.

В целом стоит отметить, что и вышеупомянутый Кугаевский, и российская пресса возможный переход Сидоровой называют чуть ли не самым многообещающим биатлонным трансфером последних лет. Связано это с тем, что спортсменка еще достаточно молодая и находится в начале своей карьеры.

Однако, все же если заглянуть в статистику, то предыдущие результаты Сидоровой достаточно скромные. На международной арене лучшим результатом спортсменки является 13-е место в спринте на этапе юниорского Кубка мира в немецком Арбере в сезоне 2019/2020. В конце марта этого года на чемпионате России в Ханты-Мансийске Сидорова заняла 31-е место в спринте, с одним промахом уступив победительнице гонки Евгении Павловой 2 минуты 44 секунды.

Кстати, на том чемпионате блистала некая Наталья Ушкина, которая буквально вынесла весь основной состав российской сборной, при этом весь сезон выступая на внутренних стартах. Так вот Ушкина, по нашей информации, год назад также просилась в сборную Украины, однако переход по определенным причинам не состоялся. Со следующего сезона спортсменка планирует выступать за команду Румынии.

Стоит напомнить, что последний трансфер в украинскую сборную состоялся 3 года назад, когда к нам приехали экс-россиянки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Анастасия Рассказова вместе с их личным тренером Ильей Лопуховым.

Екатира Бех с личным тренером Ильей Лопухов - самый успешный трансфер последних лет в сборную Украины/ Фото - Дмитрий Евенко

Успешнее всех за это время себя реализовала Бех, которая в первый год пребывания в Украине стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, и сейчас готовиться к предстоящему олимпийскому сезону в основной команде.

А вот Москаленко и Рассказова пока что результатами не блещут. В прошлом сезоне лучшим результатом первой стало 24-е место в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе, в свою очередь Рассказова и вовсе пропустила сезон из-за проблем со здоровьем.

Подготовку к следующему сезону девушки проведут в команде Б, первый сбор которой стартует 25 мая в Чернигове.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua