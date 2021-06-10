Пидгрушная выступит на Олимпиаде под другой фамилией
Может себе позволить. Бо построит симулятор высоты у себя дома
В Норвегии сняли запрет
17:47
Йоханнес Бе / фото - VG
12-кратный чемпион мира и обладатель Олимпийского золота Йоханнес Бе построит симулятор высоты у себя дома. Слова биатлониста приводит Dagbladet.
«Построю его у себя в спортзале в новом доме. Я уже связался с людьми, которые могут это сделать.
Это будет лучшая тренировочная комната, которую только можно найти в Норвегии».
Ранее НОК Норвегии поддержал отмену запрета на строительство симуляторов высоты в стране.
По итогам предыдущего сезона Бе заработал больше миллиона евро.
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