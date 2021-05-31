Мужская сборная Украины начала подготовку к сезону

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 5
Сегодня 17
Завтра 15
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Беларусь - Швейцария 0:6 Окончен
16:15 Италия - Канада 1:7 Окончен
20:15 Швеция - Словакия 3:1 Окончен
20:15 Финляндия - Латвия 3:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
03:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
Теннис (10 событий из 42) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:00 Марио Вилелья Мартинес - Роберто Баутиста-Агут 0:3 Окончен
14:25 Мартон Фускович - Симон Жиль 3:0 Окончен
15:30 Кей Нишикори - Алессандро Джанеззи 3:2 Окончен
16:15 Григор Димитров - Маркос Жирон 0:1 Окончен
18:50 Александер Зверев - Оскар Отте 3:2 Окончен
19:35 Роман Сафиуллин - Карлос Табернер 3:1 Окончен
21:30 Стефанос Циципас - Джереми Чарди 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Патриция Мария Тиг - Наоми Осака 0:2 Окончен
14:25 Греетье Миннен - Петра Квитова 1:2 Окончен
19:05 Виктория Азаренко - Светлана Кузнецова 2:1 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
20:15 Норвегия - Казахстан 0:1 2-й период
20:15 Россия - Швеция 0:1 2-й период
Теннис (3 события из 10) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
20:00 Жо-Вильфрид Тсонга - Йошихито Нишиока 0:1 2-й сет
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
19:20 Аранта Рус - Михаэла Бузарнеску 0:1 2-й сет
20:10 Гарбин Мугуруса - Марта Костюк 0:0 1-й сет
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания 2:1 Окончен
16:15 США - Германия 2:0 Окончен
20:15 Норвегия - Казахстан 0:1 2-й период
20:15 Россия - Швеция 0:1 2-й период
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 7:1 Окончен
Теннис (11 событий из 52) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Сэм Куэрри - Джон Иснер 0:3 Окончен
14:45 Александр Бублик - Даниил Медведев 0:3 Окончен
17:10 Денис Истомин - Роджер Федерер 0:3 Окончен
17:25 Марин Чилич - Артур Риндеркнеч 3:0 Окончен
20:00 Жо-Вильфрид Тсонга - Йошихито Нишиока 0:1 2-й сет
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ализе Корне - Хармони Тан 0:2 Окончен
13:00 Kaja Juvan - Ига Святек 0:2 Окончен
17:25 Софиа Кенин - Елена Остапенко 2:1 Окончен
19:20 Аранта Рус - Михаэла Бузарнеску 0:1 2-й сет
20:10 Гарбин Мугуруса - Марта Костюк 0:0 1-й сет
22:00 Серена Уильямс - Ирина-Камелия Бегу -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания -:- Запланирован
12:15 Канада - Финляндия -:- Запланирован
16:15 Словакия - Чехия -:- Запланирован
16:15 Италия - США -:- Запланирован
20:15 Россия - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Германия - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
Теннис (7 событий из 75) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген -:- Запланирован
13:15 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис -:- Запланирован
14:30 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско -:- Запланирован
15:15 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес -:- Запланирован
17:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Oceane Babel - Элина Свитолина -:- Запланирован
15:15 Екатерина Александрова - Винус Уильямс -:- Запланирован

Мужская сборная Украины начала подготовку к сезону

Командой по-прежнему руководит Юрай Санитра
Биатлон
18:54
Мужская сборная Украины начала подготовку к сезону
Дмитрий Пидручный / фото - Biathlon.com.ua.

Мужская сборная Украины по биатлону начала первый тренировочный сбор. Команда готовится ко старту следующего сезона под руководством Юрая Санитры.

Об этом сообщил портал Biathlon.com.ua.

Изображенный на фото лидер сборной Дмитрий Пидручный ранее вакцинировался от коронавируса.

Словацкий наставник считает, что в Олимпийский сезон они могут пропустить несколько этапов Кубка мира.



Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Биатлон

Мужская сборная Украины начала подготовку к сезону
Мужская сборная Украины начала подготовку к сезону
18:54
Лидер сборной Украины вакцинировался от коронавируса
Лидер сборной Украины вакцинировался от коронавируса
27 мая 11:40
Кто такая Дарья Сидорова и возможен ли ее переход в сборную Украины?
Эксклюзив
Кто такая Дарья Сидорова и возможен ли ее переход в сборную Украины?
25 мая 19:50
Первый сбор в Сянках, затем в Европу. Как биатлонистки будут готовиться к олимпийскому сезону
Эксклюзив
Первый сбор в Сянках, затем в Европу. Как биатлонистки будут готовиться к олимпийскому сезону
22 мая 20:30
Украинские биатлонистки вакцинировались перед началом летней подготовки
Эксклюзив Украинские биатлонистки вакцинировались перед началом летней подготовки
17 мая 19:30
Исполком IBU из-за политической ситуации лишил Раубичи этапа Кубка мира на следующий сезон
Исполком IBU из-за политической ситуации лишил Раубичи этапа Кубка мира на следующий сезон
Кубок мира по биатлону
16 мая 20:47
Семенов: «Иммунитет был практически на нуле, не способен противостоять малейшим вирусам»
Семенов: «Иммунитет был практически на нуле, не способен противостоять малейшим вирусам»
13 мая 10:28
Больше миллиона евро. Стала известна сумма, заработанная Йоханнесом Бё по итогам Кубка мира
Больше миллиона евро. Стала известна сумма, заработанная Йоханнесом Бё по итогам Кубка мира
12 мая 16:58
Старых завершила биатлонную карьеру
Старых завершила биатлонную карьеру
10 мая 16:39
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
6
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Все новости