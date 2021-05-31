Первый сбор в Сянках, затем в Европу. Как биатлонистки будут готовиться к олимпийскому сезону
Мужская сборная Украины начала подготовку к сезону
Командой по-прежнему руководит Юрай Санитра
18:54
Дмитрий Пидручный / фото - Biathlon.com.ua.
Мужская сборная Украины по биатлону начала первый тренировочный сбор. Команда готовится ко старту следующего сезона под руководством Юрая Санитры.
Об этом сообщил портал Biathlon.com.ua.
Чоловіча збірна України розпочала перший тренувальний збір! pic.twitter.com/yqJDCa24xw— Biathlon.com.ua (@biathloncomua) May 30, 2021
Изображенный на фото лидер сборной Дмитрий Пидручный ранее вакцинировался от коронавируса.
Словацкий наставник считает, что в Олимпийский сезон они могут пропустить несколько этапов Кубка мира.
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