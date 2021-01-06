Опыт против молодости. Главная интрига заключительного этапа Кубка мира по биатлону

В Эстерсунде будет разыгран Большой хрустальный глобус

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Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Тингнес Бё / Photo by Jurij Kodrun/Getty Images

Всего лишь несколько суток остается до окончания биатлонного сезона. Заключительный этап Кубка мира примет шведский Эстерсунд, в котором запланированы три гонки среди мужчин, которые определят не только обладателей индивидуальных наград, но и победителя в общем зачете Большого хрустального глобуса.

Расписание мужских гонок 10-го этапа Кубка мира в Эстерсунде:

19 марта. Спринт (10 км)

20 марта. Гонка преследования (12,5 км)

21 марта. Масс-старт (15 км)

Борьба за Большой хрустальный глобус развернется между норвежцами Йоханнесом Тингнесом Бё и Стурлой Хольм Легрейдом, разница между которыми в общем зачете Кубка мира перед заключительным этапом составляет всего лишь 25 очков.

Борьба за Малые хрустальные глобусы в зачетах дисциплин также будет вестись между этими биатлонистами, а также французом Кентеном Фийоном Майе.

Стоит учитывать, что несколько худших результатов в общем зачете, а также в зачетах отдельных гонок упускаются. В окончательный рейтинг общего зачете пойдут только 22 из 26-ти гонок, 7 из 10-ти в спринте, 6 из 8-ми в персьюте и 4 из 5-ти в масс-старте. Из-за этого стоит учитывать то, что текущие рейтинги являются очень предварительными.

Нестарт биатлонистов или невозможность финишировать в какой-то из гонок могут оказать решающее влияние на окончательное распределение мест.

В общем зачете, если упустить на данный момент по три худших результата Бё и Легрейда, распределение очков будет всего лишь 914 против 907 в пользу Йоханнеса Тингнеса, а это значит, что любая ошибка в Эстерсунде может стоить каждому из биатлонистов Большого хрустального глобуса.

В контексте борьбы двух норвежцев можно вспомнить то, как они проявили себя на последних двух этапах в Нове-Место, хотя повторение тех сценариев и является маловероятным.

В спринтах Легрейд доминировал над прямым конкурентом, финишировав четвертым и пятым соответственно с одним промахом на стойке в каждой из гонок. Бё был одиннадцатым и девятым с тремя и двумя промахами соответственно. Скорее всего, и в Эстерсунде преимущество в спринте будет у молодого претендента.

Йоханнес Бё / Photo by Jurij Kodrun/Getty Images

А вот в преследовании в Нове-Место уже доминировал Йоханнес Тингнес. Он оба раза стал вторым, с двумя промахами на лежке в первой гонке и двумя на стойке – во второй. Легрейд стал пятым и четвертым соответственно и упустил лидерство в зачете персьютов именно в Чехии.

В прошлом месяце Бё сменил приклады для винтовок, но это не сильно отобразилось на его стрельбе – она приблизительно осталась на уровне прошлого сезона: 85% в среднем, 87% лежа и 882% стоя.

Прошлым летом его тренер Зигфрид Мазет говорил о задаче подтянуть процент эффективности до 89%, чтобы без проблем разбираться с конкурентами. Не получилось.

В то же время, Легрейд на рубежах гораздо надежнее. Его 93% выглядят настоящим космосом по сравнению с конкурентом (96% лежка и 90% стойка). С другой стороны, Бё показал лучшее время, чем Легрейд, во всех четырех гонках в Нове-Место. В итоге, в каждой гонке их разделяло всего несколько секунд: каждый использовал свои сильные стороны.

Стурла Хольм Легрейд / Photo by Jurij Kodrun/Getty Images

Однако нужно понимать: человек, который в воскресенье вечером будет держать Большой хрустальный глобус над головой, вероятно, допустит меньше ошибок на огневых рубежах. Вот что думает сам Йоханнес:

«Это действительно тяжелая борьба со Стурлой. Нелегко обеспечивать отрыв по очкам, вдеь сейчас мне постоянно много чего не хватает. Я должен бороться на рубежах, чтобы оставить у себя желтую майку. Кстати, странно, что я все еще сражаюсь за нее, учитывая то, как я стреляю в этом году. Мне нужно сосредоточиться. Один неверный шаг что для меня, что для Стурлы, может стать роковым».

Как бы не закончился сезон для Легрейда, он может занести его себе в актив. Он одержал шесть побед в рамках Кубка мира, взял четыре золота на чемпионате мира. И это при том, что на самом высоком уровне он дебютировал всего год назад.

Йоханнес Бё провел слабый сезон, и он это признает. Однако Большой хрустальный глобус для него еще более чем реален. Последний этап Кубка мира превратится для обоих норвежцев в борьбу нервов. У кого они окажутся крепче: у титулованного ветерана или дерзкого новичка?