Партнеры не поддержали темп Пидручного, но Украина все равно высоко финишировала в эстафете

В какой-то момент казалось, что «сине-желтые» смогут побороться за место на подиуме

Фото: Getty Images

В Руполидинге, Германия, завершилась эстафетная гонка у мужчин, которая состоялась в рамках шестого этапа Кубка мира. Сборную Украины представили Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Феноменальный второй этап провел лидер команды Пидручный, который вывел Украину на второе место. К сожалению, Цымбал и Дудченко не сумели поддержать его темп и выпали из топ-3, однако сборная Украины все равно финишировала на высоком шестом месте.

Выиграли эстафету россияне, второе и третье места заняли сборные Германии и Беларуси соответственно.

Это была третья мужская эстафета в этом сезоне. Ранее сборная Украины финишировала пятой в Эстерсунде и седьмой в Хохфильцене.

Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Мужчины:

1. Россия (0+4) 1:11:06,1

2. Германия (0+2) +7,0

3. Беларусь (0+6) +23,0

4. Италия (0+5) +53,7

5. Франция (1+10) +1:15,0

6. Украина (0+6) +1:44,9

Полные результаты гонки смотрите здесь.

16 января этап Кубка мира в Рупольдинге завершится гонкой преследования, где Украину представят Пидручный, Цымбал, Прима и Дудченко.