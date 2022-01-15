Партнеры не поддержали темп Пидручного, но Украина все равно высоко финишировала в эстафете
В Руполидинге, Германия, завершилась эстафетная гонка у мужчин, которая состоялась в рамках шестого этапа Кубка мира. Сборную Украины представили Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.
Феноменальный второй этап провел лидер команды Пидручный, который вывел Украину на второе место. К сожалению, Цымбал и Дудченко не сумели поддержать его темп и выпали из топ-3, однако сборная Украины все равно финишировала на высоком шестом месте.
Выиграли эстафету россияне, второе и третье места заняли сборные Германии и Беларуси соответственно.
Это была третья мужская эстафета в этом сезоне. Ранее сборная Украины финишировала пятой в Эстерсунде и седьмой в Хохфильцене.
Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Мужчины:
1. Россия (0+4) 1:11:06,1
2. Германия (0+2) +7,0
3. Беларусь (0+6) +23,0
4. Италия (0+5) +53,7
5. Франция (1+10) +1:15,0
6. Украина (0+6) +1:44,9
Полные результаты гонки смотрите здесь.
16 января этап Кубка мира в Рупольдинге завершится гонкой преследования, где Украину представят Пидручный, Цымбал, Прима и Дудченко.
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