Прима: «На дистанции я делал свою работу, у меня уже очень большой опыт»

Украинский биатлонист – о выступлении в эстафете

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Украинский биатлонист Артем Прима рассказал, почему допустил два промаха при стрельбе стоя во время эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге:

«Волнения никакого не было. Сейчас немного опускается туман, и когда я пришел на стрельбу стоя коврик был скользкий. Пришлось менять изготовление к стрельбе и стрелять в необычном для себя положении на стойке. Поэтому сделал два промаха и пришлось использовать дополнительные патроны. На дистанции я делал свою работу, у меня уже очень большой опыт, много времени бегаю гонки. Утром настроился, сконцентрировался, вышел на старт, и делал то, что умею».

Напомним, сборная Украины финишировала шестой.