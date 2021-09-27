Санитра: «На чемпионате Украины ребята показали хороший уровень»

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской национальной сборной Юрай Санитра высказался об уровне биатлонистов на чемпионате Украины.



И я рад, что ребята справились с теми нагрузками, которые мы предлагали, несмотря на то, что объёмы тренировочной работы были довольно серьезными. Единственный минус на данный момент – то, что выпал из подготовки Сергей Семенов, который снова борется с проблемами со здоровьем и не может полностью выполнять тренировочную работу.

На этом чемпионате ребята показали хороший уровень. Конечно, это еще далеко не был их максимум, потому что мы не готовили их специально к этим стартам, просто хотели порадовать болельщиков и провести хорошую тренировку в соревновательных ритме. Думаю, если получится удачно переехать на снег и провести там работу без сбоев, то к сезону подойдем в хорошей готовности».