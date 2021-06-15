Санитра: «Перед Олимпиадой будем вынуждены пропустить 1 или 2 этапа Кубка мира»
Санитра: «Нужно немного притормозить Семенова в подготовке к новому сезону»
Наставник сборной Украины – о возвращении одного из лидеров команды к тренировочному процессу
17:57
Юрай Санитра / Фото - FacebookГлавный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра поведал о возвращении одного из лидеров команды Сергея Семенова к тренировочному процессу.
«Надо понимать, что у Сергея Семенова был очень большой перерыв с октября по апрель. Он не делал практически никаких физических нагрузок. Я очень серьезно смотрю на то, чтобы не сделать никакой ошибки в самом начале. Я заметил уже на этих сборах, что Сергей очень мотивирован в том, чтобы догнать остальных. Это большой риск, поэтому нужно его немного притормозить в подготовке к новому сезону. Его организм был в очень плохом состоянии из-за проблем со здоровьем. Сейчас начинать сразу догонять было бы очень большой ошибкой. Мы уже имели серьезный разговор с Семеновым на эту тему. Сейчас очень важно, чтобы он набирал обороты небольшими шагами в тренировках. В настоящее время он готов выполнять работу, но не в тех объемах и интенсивности. Нужно следить за ним индивидуально».
Напомним, ранее у Семенова был диагностирован мононуклеоз, а затем украинец травмировал ребра на тренировке в Швейцарии.
Накануне украинские биатлонистки провели первый тренировочный сбор под руководством нового тренера.
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