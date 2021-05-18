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Украинские биатлонистки вакцинировались перед началом летней подготовки

С 18 мая команда начинает сбор в Сянках
Биатлон
17 мая 19:30
Украинские биатлонистки вакцинировались перед началом летней подготовки
Эксклюзив
Женская сборная Украины/ Фото - IBU

Женская сборная Украины по биатлону перед началом первого тренировочного сбора, который с 18 мая запланирован в селе Яворов, Львовской области, вакцинировалась от коронавируса.

Как и у большинства олимпийцев, вакцинация биатлонисток проходила на базе учебно-спортивного центра «Конча-Заспа». Первыми среди спортсменок 11 мая вакцинирование прошли Елена Пидгрушная, Ирина Петренко и Надежда Белкина. Также первую дозу вакцины получили тренеры и обслуживающий персонал команды.

Отметим, что вторую дозу вакцины команда планирует получить уже после окончания первого сбора. Как сообщил XSPORT.ua старший тренер женской команды Урош Велепец, это упростит перемещение по Европе, а также уменьшит шансы заболеть на COVID-19, что может значительно повлиять на форму спортсменов.

В свою очередь мужская сборная Украины первую дозу вакцины получит 25 мая, так как сбор в Сянках команда Юрая Санитры начнет чуть позже, с 29 мая.

Напомним, подготовку в команде Уроша Велепца начнут 7 девушек: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Екатерина Бех, Анна Кривонос и Надежда Белкина. Позже к команде присоединится Ольга Абрамова, которая пока что находится в декретном отпуске.

Отдельно от команды со своими личными тренерами к сезону будут готовиться Дарья Блашко и сестры Семеренко.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Теги

вакцинация коронавирус Сборная Украины по биатлону Елена Пидгрушная Надежда Белкина Ирина Петренко

Комментарии 1

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18 мая 2021г. 10:40
65+ ??? ;)
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