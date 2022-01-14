Украина финишировала в топ-10 эстафеты Рупольдинга, несмотря на неудачный первый этап

Выиграли гонку француженки

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В Рупольдинге, Германия, прошла женская эстафетная гонка в рамках очередного этапа Кубка мира. Сборная Украины заняла девятое место.

На первом этапе Ирина Петренко допустила только один промах, но сильно проиграла ходом и передала эстафетную палочку только 21 с минутным отставание от лидеров. Дальше Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина сумел исправить ситуацию и затащить Украину в топ-10.

Всего за гонку украинки использовали шесть дополнительных патронов, однако из-за слабого общего хода (исключение – Джима) они проиграли победительницам в лице француженок более двух с половиной минут. Второе место в эстафете заняла сборная Швеции, третье – России.

Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Женщины:

1. Франция Франция (0+4) 1:10:50,0

2. Швеция Швеция (0+2) +35,1

3. Россия Россия (0+6) +1:12,2

4. Германия Германия (1+5) +1:26,6

5. Беларусь Беларусь (1+7) +1:27,8

6. Италия Италия (0+7) +1:28,4

...

9. Украина Украина (0+6) +2:41,2

Полные результаты гонки смотрите здесь.

Напомним, ранее мы сообщили состав мужской сборной Украины на эстафетную гонку.