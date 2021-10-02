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Велепец: «Чувствуется конкуренция в команде перед Олимпиадой»

Наставник женской сборной Украины – о планах перед первым этапом Кубка мира

Биатлон
2 октября 11:21
Велепец: «Чувствуется конкуренция в команде перед Олимпиадой»
Урош Велепец / Фото - suspilne.media
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о физических кондициях своей команды, а также поделился ближайшими планами.

«Сейчас собираемся всей командой – и Даша Блашко, и Вита, и Валя. Будем и Юлю Журавок подключать. Скоро будем отправляться на высоту, после чего спустимся на снег, а там уже и первый этап Кубка мира. Думаю, Елена Билосюк и Юля Джима уже показали свою готовность и на тренировках, и на чемпионате. Ира Петренко и Вита сейчас в хорошем состоянии. Кати немного не повезло со стрельбой, но ее состояние так же хорош. Аня Кривонос уже поднялась. Уже есть конкуренция сильнейшим спортсменкам в команде. Конечно, чувствуется конкуренция в команде перед Олимпиадой. Есть девушки, которые еще развиваются, а для некоторых этот сезон может стать последним и самым важным. Принципы работы несколько разные, но на мотивацию это не влияет – она есть. Я доволен работой».


Напомним, что зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Велепец рассказал о принципах формирования команды на Олимпийские игры-2022.
Источник: suspilne.media Владимир Кириченко
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