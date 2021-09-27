Велепец: «Рассматриваем чемпионат Украины как интенсивную тренировку»
Велепец: «Джима и Билосюк точно будут готовиться к Олимпиаде-2022»
Наставник женской сборной Украины – о составе команды на зимние Игры
27 сентября 11:58
Урош Велепец / Фото - FacebookГлавный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о принципах формирования команды на Олимпийские игры-2022, который пройдут в Пекине (Китай).
Зимой вам предстоит приятная головная боль, потому что на пять мест в команде претендует вдвое больше девушек. И главный тест – отбор в олимпийскую команду. Есть ли у Вас какие-то четкие критерии, выполнив которые, спортсменка может быть уверена в попадании в Пекин?
«Это действительно непростой вопрос. Потому что в раздельных стартах кому-то повезет стартовать в первой группе, кому-то – придется бежать в последней, и условия у них могут быть очень разными. А нам уже к середине декабря надо понимать, кто будет готов претендовать на место в олимпийской команде. Но на сегодняшний день мы определили, что Юля и Лена точно будут готовиться к Олимпиаде. И весь процесс подготовки в ходе сезона у них будет заточен не на отборы, а на главный старт. Почему? Все просто: Джима – лучшая в команде на протяжении двух последних сезонов, а Билосюк – финишер эстафеты, равного которой на этой позиции у нас пока нет. Остальным надо будет отбираться. Три места – восемь девушек. Легко не будет ни девушкам, ни нам. Но в первую очередь, конечно, будем руководствоваться спортивным принципом».
«Хотелось бы всех 11 повезти на Олимпиаду, но сказали – нельзя. Своей задачей я вижу подъем уровня всей команды, каждой спортсменки. Чтобы мы были конкурентоспособны и в каждой отдельной гонке, и в Кубке наций. Потому что за последние три года только Джима попадала на подиумы. А эстафеты, которыми всегда славилась сборная Украины, выглядели не так сильно. Почему? Причин много. Но точно можно сказать, что нам предстоит много работы по возвращению на привычно высокие места».
Напомним, Джима и Билосюк пропустили летний чемпионат Украины.