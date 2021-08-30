Велепец: «Не ожидали борьбы за призовые места на летнем чемпионате мира»
Велепец: «Рассматриваем чемпионат Украины как интенсивную тренировку»
Главный тренер сборной рассказал о дальнейших планах команды
30 августа 23:19
Урош Велепец / Фото: biathlon.com.ua
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился ближайшими планами команды:
Нас ожидает самый важный олимпийский сезон. В Рупольдинге мы уже будем проводить специальную работу, немного в меньших объемах, больше интенсивности. Потом отдых несколько дней – и будем соревноваться в Чернигове.
Акцентированной подготовки к чемпионату Украины не будет. В Рупольдинге будем тренироваться в среднегорье – там более быстрое восстановление, нежели после горных сборов. Чемпионат страны рассматриваем как интенсивную тренировочную работу, большее внимание будем обращать на стрельбу.
Напомним, что на летнем чемпионате мира Юлия Джима завоевала два серебра.
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