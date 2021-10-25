Ни грамма лишнего веса. Как выглядит новая королева фитнес-бикини
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лайог снова находится в хорошем состоянии перед защитой чемпионского титула «Олимпия»
16:07
Джанет Лайог / Фото: Инстаграм
Победительница самого престижного конкурса в бодибилдинге «Олимпии» в категории фитнес-бикини Джанет Лайог опубликовала в Instagram свое актуальное фото в купальнике.
Напомним, ранееЛайог показала своим подписчикам как тренировать самые лучшие в мире фитнес-бикини бедра.
Также ранее мы публиковали фото российской бодибилерши, формы которой вышли просто из японского аниме.