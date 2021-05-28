19-летняя Кристина Лакийчук – взяла серебро на чемпионате мира, а теперь мечтает о золоте Олимпиады

Талантливая украинская боксер рассказала о своих планах и поделилась прогнозами на громкие бои

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Кристина Лакийчук / Фото - AIBA

Сборная Украины привезла рекордные для себя шесть медалей с молодежного чемпионата мира в Польше и вошла в топ-5 команд турнира. Но если мужская команда завоевала пять наград, то женская – одну.

19-летняя Кристина Лакийчук в 2018 году стала победителем Всемирной летней гимназиады, а в Кельце на чемпионате мира завоевала серебро.

В интервью XSPORT.ua она рассказала о том, изменилась ли ее жизнь после соревнований в Польше, а также дала прогнозы на громкие поединки 2021 года:

После серебра чемпионата мира мир перевернулся, жизнь изменилась, есть ощущение, что «до» и «после» разделились?

Конечно, есть «до», есть «после». Но хочу сказать, что, на самом деле, жизнь какой до Польши была, такой и осталась. Мы тренируемся, ставим новые цели, строим новые планы и потихоньку стараемся их добиваться. Поэтому ничего ошеломленного не произошло, если честно.

Серебро – это всегда самое болезненное, ведь это поражение в финале. Ожидала, что оно воспримется столько воодушевленно: много новостей, текстов, интереса?

Если честно, нет. Я, наоборот, скептически к этому отнеслась. Я когда в финал вышла, то у меня была только одна цель – стать чемпионкой мира. Я ехала туда только за золотом. И так получилось, что я совсем немного уступила в финале. У меня такое ощущение, даже не могу его передать словами. Я вроде и довольна результатом, стала второй на мире, но расстроена, что не золото.

Не ожидала, что настолько много будут после этого обо мне писать, на телевидение приглашать. Когда я в Киев приехала, у меня почти каждый день были интервью. Я за это очень благодарна, потому что это популяризация не только меня, но и бокса, женского бокса. Приятно, что спортсмены, которые добиваются результата, не сидят в тени. Я считаю, что страна должна знать своих героев.

Любительский бокс – это Олимпиада. После Токио будет новый цикл. Если мы останемся к Парижу, то нужно будет очень плотно эти четыре года поработать, чтобы поехать на Олимпиаду и стать там первым.

Если мы говорим о профессиональном боксе, то нужно менять тренировки: тактику боя, стиль. Любительский и профессиональный бокс ведь отличаются. В одном нужно три по три минуты поскакать и заработать очки, а пройти длинную дистанцию – это совершенно другое.

С точки зрения любительской карьеры, хотелось бы пройти еще один цикл, поехать на Олимпиаду и завоевать золото. Это было бы просто круто. Но, как говориться, жизнь покажет.

Сейчас мы будем выступать и по любителям, и по профессионалам. Но как будет завтра – не знаем. Если нам предложат хороший контракт, то будем боксировать по профессионалам.

Если честно, я уверена в Ломаченко на все 100%, он знает свою работу. Думаю, после поражения от Лопеса они пересмотрели всю свою команду, весь подготовительный процесс, все свои тренировки, ОФП – все, что было до Лопеса. Ломаченко 100% заберет победу. Это даже может быть досрочно.

Все будут сравнивать этот бой с боем Лопес – Накатани. Это хорошо для Ломаченко или нет?

Даже не знаю, как ответить. До боя Ломаченко – Лопес я даже никогда не слышала о том, кто такой Теофимо. А он произвел такой фурор. Это было какое-то ноу-хау. И вот Накатани. Я о нем тоже никогда в жизни не слышала, как и о Лопесе. Будет интересно на него посмотреть. Но Ломаченко, я думаю, выиграет.

Конечно, только недавно казалось, что им бой и не светит, что он не скоро состоится, а здесь оп – и он уже через несколько месяцев. Очень, если честно, интересно как себя проявит Усик против Джошуа. Энтони – атлет, настоящий британский боксер. У них бой 50 на 50.

Плюс Усика – он очень много бьет. Он очень подвижный, как для супертяжа. Да, может где-то от Джошуа влетит пару хороших банок, но я не думаю, что они очень сильно потрясут Усика. Усик очень хорошо работает на ногах и много бьет ударов – у него есть все шансы победить Джошуа.

А что ты скажешь об ударе Усика?

Он показал его в предыдущих боях. Я представляю какая у него банка в супертяжах, но у него нет такой хорошей плюхи, короночки, от которой все падают, у него рекорд не 20 боев – 20 нокаутов. Конечно, если он хорошо попадет где-то в подбородок – тогда Джошуа может и упасть.

В предыдущих боях Усик впечатлил тебя тем, как держит удар?

Кстати, да. Он пропускает, но стоит на ногах – это очень хорошо в боксе. У меня такое бывало, что выходишь на ринг против соперника, он вроде ничего показать и не может, но ты его бьешь-бьешь, а он не падает. Усик, конечно, молодец, что он так держит удары.

Думаю, результат будет таким же, как и в предыдущем поединке. Фьюри очень неудобный боксер, с ним вообще непонятно с какой стороны прилетит удар, как он будет двигаться – от него не ясно чего ожидать. Есть такие боксеры, которых можно прочитать, а он, со стороны спортсмена, очень хороший боксер. Думаю, он опять у Уайлдера выиграет.

Недавно объявили о бое Пакьяо – Спенс. Ты удивилась, что Мэнни в 42 года согласился драться с одним из лучших боксеров, которые сейчас есть?

Конечно, ему нужно отдать должное. Боксеры в таком возрасте уже обычно заканчивают карьеру. Да и боксеры помоложе уже заканчивают и уходят тихонечко домой к семье в быт, бизнесом заниматься, разводить какие-то растения. А это человек, который живет боксом. Он молодец, на самом деле.

Я не ожидала, что он еще будет боксировать. Но, наверное, это его последний бой. Спенс, конечно же, победит. Мэнни будет очень тяжело. Эррол может очень тяжело уронить Пакьяо.

Несколько лет назад активно говорили о бое Пакьяо – Ломаченко, но украинец сказал, что не хочет пользоваться возрастом легенды. Ты хотела бы все же увидеть этот бой, тогда, два-три года назад?

Если честно, не сильно. Думаю, Ломаченко тогда имел большие амбиции, он забрал бы бой. Но, как по мне, это был бы не очень интересный бой. Это как по мне.

Я даже и не знаю. Это, как говорится, смешались в кучу люди и кони. Это больше коммерческое дело. То есть, ребята, у которых есть все, хотят, чтобы у них было еще больше. Просто, когда боксер дерется с боксером – это одно. А когда боксер с блогером – это, конечно, другое.

Беседовал Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua