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1st Boxing Night-Lviv. Видео трансляция

Смотрите серию рейтинговых поединков с участием опытных боксеров и восходящих звезд
Телепрограмма XSPORT Бокс Профессиональный бокс
22 июля 14:16
1st Boxing Night-Lviv. Видео трансляция

В пятницу, 30 июля, во Львове состоится вечер бокса 1st Boxing Night-Lviv, который будет показан на телеканале XSPORT.

Мероприятие включит в себя серию рейтинговых поединков, среди которых главным событием вечера станет бой чемпиона мира по версии WBO Oriental Арама Фанияна (20-1-0) против Мухаммада Сотволдиева (7-2-2) из Узбекистана.

Полный файткард вечера бокса:

63 кг, 10 раундов: Арам Фаниян (Бровары, Киевская обл., 20-1-0) vs Мухаммад Сотволдиев (Узбекистан, 7-2-2)

+91 кг, 8 раундов: Андрей Руденко (Днепр, 33-5-0) vs Андреа Пеше (Италия, 7-12-3)

+91 кг, 6 раундов: Александр Грицив (Львов, 3-0-0) vs Паата Адуашвили (Грузия, 10-31-3)

66 кг, 6 раундов: Богдан Штонда (Киев, 4-0-0) vs Владимир Еременко (Харьков, 2-0-1)

61 кг, 4 раунда: Валентин Штонда (Киев, 2-0-0) vs Максим Кравец (Бровары, 2-1-0)

69 кг, 4 раунда: Ярослав Михайлушко (Ивано-Франковск, дебют) vs Александр Бенидзе (Грузия, 13-30-3)

76 кг, 4 раунда: Ростислав Перов (Киев, 1-0-0) vs TBA

57 кг, 4 раунда: Анастасия Ковальчук (Умань, 2-0-0) vs ТВA

76 кг, 4 раунда: Иван Данча (Львов, дебют) vs TBA

76 кг, 4 раунда: Николай Жижиян (Черновцы, дебют) vs TBA

Трансляции поединков также будут доступны онлайн в плеере в этой новости, начиная с 18:10.

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