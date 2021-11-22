Тим Цзю намерен боксировать за чемпионский титул на территории США
23-летний сын Кости Цзю в следующем году дебютирует в профессиональном боксе
Еще один наследник легендарного боксера готов к выходу в ринг
22 ноября 14:55
Тим и Никита Цзю / Фото - TwitterСын экс-чемпиона мира Кости Цзю и брат обязательного претендента на титул WBO в первом среднем дивизионе Тима Цзю (20-0, 15 КО) Никита Цзю проведет свой дебютный поединок на профессиональном ринге.
Противостояние состоится в феврале 2022 года. 23-летний Никита подписал контракт с австралийским менеджером Гленом Дженнингсом, которые ранее вел дела его отца, а сейчас сотрудничает с Тимом.
Напомним, в последнем поединке Тим Цзю единогласным решением судей выиграл у японца Такеши Иноуэ (17-2, 10 КО).
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