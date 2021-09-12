58-летнего Холифилда избили и отправили за канаты. Бой комментировал сам Трамп

Кто-то понял, что это вообще было?

Мнение

Эвандер Холифилд / Фото - Sky Sports

В ночь с субботы на воскресенье во Флориде прошел один из самых странных вечером бокса в этом году. Венчать его должен был бой с участием Оскара де ла Хойи и Витора Белфорта, но из-за коронавируса у мексиканца он был отменен, а «Золотого Мальчика» заменил 58-летний Эвандер Холифилд.

Бывший чемпион мира очень тщательно готовился к поединку против соперника, на 14 лет него моложе, и, казалось, что из этой затеи может получиться что-то интересное. Тем более, что на американском телевидении поединки этого вечера должен был комментировать сам бывший президент США Дональд Трамп.

Massive chants of "WE LOVE TRUMP" and "SPEECH" erupt at the Holyfield vs Belfort fight as President Trump MC's with @DonaldJTrumpJr



Watch. This is amazing. pic.twitter.com/hq2IsEcPGs — Danny De Urbina (@dannydeurbina) September 12, 2021

Регламент боя предусматривал восемь раундов по две минуты. Учитывая то, что Холифилд в последний раз дрался еще в 2011 году – то, что нужно. Белфорд в послений раз выходил в октагон в 2018-м, поэтому его рефлексы и умения должны были быть посвежее.

Однако стартовые мгновения боя подарили надежду, что он может получиться интересным. Холифилд неплохо держал стойку, работал джебами, но это продолжалось только до тех пор, пока сам экс-чемпион UFC не перешел в наступление. С защитой у Эвандера оказалась полная беда.

Сначала Холифилд потерялся после левого прямого, затем и вовсе улетел за канаты, пытаясь защищаться корпусом и потеряв равновесие, а уже после следующей атаки Белфорт уложил ветерана в страшный нокдаун. К всеобщему удивлению, рефери после отсчета дал отмашку продолжать, и Холифилд принял на себе еще град ударов соперника, не отвечая ничем. В концу первой двухминутки рефери все же закончил избиение.

Evander Holyfield vs. Vitor Belfort - Full Fight Highlights pic.twitter.com/O3VpbrIcCL — Pitbull (@Willian87420216) September 12, 2021

Даже Трамп после боя выразил надежду, что Холифилда в ринге мы больше не увидим.

«Вероятно, вы в последний раз видите великую легенду Эвандера Холифилда. Возможно, в последний раз в этом качестве. Надеюсь на это».

Болельщики тоже недоумевали по поводу увиденного и не понимали, за что они заплатили деньги. Вероятно, после такого «шоу» организаторы будут подходить к проведению боев супер-ветеранов осторожнее, поскольку подобные зрелища вряд ли будут способствовать спросу.

До поры до времени организаторы (в данном случае – компания Triller) еще могут продавать афишу, но рано или поздно фанаты окончательно поймут, что их просто обманывают.