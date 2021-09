58-летнего Холифилда избили и отправили за канаты. Бой комментировал сам Трамп

Эвандер Холифилд / Фото - Sky Sports

В ночь с субботы на воскресенье во Флориде прошел один из самых странных вечером бокса в этом году. Венчать его должен был бой с участием Оскара де ла Хойи и Витора Белфорта, но из-за коронавируса у мексиканца он был отменен, а «Золотого Мальчика» заменил 58-летний Эвандер Холифилд.

Бывший чемпион мира очень тщательно готовился к поединку против соперника, на 14 лет него моложе, и, казалось, что из этой затеи может получиться что-то интересное. Тем более, что на американском телевидении поединки этого вечера должен был комментировать сам бывший президент США Дональд Трамп.

Massive chants of "WE LOVE TRUMP" and "SPEECH" erupt at the Holyfield vs Belfort fight as President Trump MC's with @DonaldJTrumpJr



Watch. This is amazing. pic.twitter.com/hq2IsEcPGs