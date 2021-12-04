Адамес: «Деревянченко – хороший боец, но для меня он не помеха»
Пуэрториканец Карлос Адамес (20-1, 16 KO) посоветовал Сергею Деревянченко (13-3, 10 KO) серьезно отнести к предстоящему их поединку, иначе обещает украинцу большие проблемы.
Адамеса цитирует ресурс boxing247.com:
«В каждом бою на кону стоит что-то серьезное. Каждая битва рискованная. Но я всегда ищу самые серьезные проблемы. Иначе, зачем вообще заниматься боксом. Я хочу драться с лучшими бойцами и Сергей, несомненно, один из них. Я знаю, что поставлено на кону, но не убегаю от этого.
Я понимаю, что мой соперник дрался с великим бойцами, но сейчас ему предстоит встретиться с Карлосом Адамесом, а я большой панчер. Так что не нужно недооценивать меня. В противном случае моего соперника ожидают большие проблемы. Я думаю, что являюсь таким же великим бойцом, как и он.
Я не считаю Деревянченко непреодолимой горой. Сергей – хороший боец, но для меня он не помеха. Во время боя он поймет, насколько я хорош».
Сергей Деревянченко и Карлос Адамес проведут поединок 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Комментарии 0