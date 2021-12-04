Адамес: «Деревянченко – хороший боец, но для меня он не помеха»

Карлос Адамес / фото - BoxingScene

Пуэрториканец Карлос Адамес (20-1, 16 KO) посоветовал Сергею Деревянченко (13-3, 10 KO) серьезно отнести к предстоящему их поединку, иначе обещает украинцу большие проблемы.

Адамеса цитирует ресурс boxing247.com:

Я понимаю, что мой соперник дрался с великим бойцами, но сейчас ему предстоит встретиться с Карлосом Адамесом, а я большой панчер. Так что не нужно недооценивать меня. В противном случае моего соперника ожидают большие проблемы. Я думаю, что являюсь таким же великим бойцом, как и он.

Я не считаю Деревянченко непреодолимой горой. Сергей – хороший боец, но для меня он не помеха. Во время боя он поймет, насколько я хорош».