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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
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Адамес: «Деревянченко – хороший боец, но для меня он не помеха»

Пуэрториканец посоветовал украинцу серьезно отнести к их предстоящему поединку
Бокс Профессиональный бокс
10:25
Адамес: «Деревянченко – хороший боец, но для меня он не помеха»
Карлос Адамес / фото - BoxingScene

Пуэрториканец Карлос Адамес (20-1, 16 KO) посоветовал Сергею Деревянченко (13-3, 10 KO) серьезно отнести к предстоящему их поединку, иначе обещает украинцу большие проблемы.

Адамеса цитирует ресурс boxing247.com:

«В каждом бою на кону стоит что-то серьезное. Каждая битва рискованная. Но я всегда ищу самые серьезные проблемы. Иначе, зачем вообще заниматься боксом. Я хочу драться с лучшими бойцами и Сергей, несомненно, один из них. Я знаю, что поставлено на кону, но не убегаю от этого.

Я понимаю, что мой соперник дрался с великим бойцами, но сейчас ему предстоит встретиться с Карлосом Адамесом, а я большой панчер. Так что не нужно недооценивать меня. В противном случае моего соперника ожидают большие проблемы. Я думаю, что являюсь таким же великим бойцом, как и он.

Я не считаю Деревянченко непреодолимой горой. Сергей – хороший боец, но для меня он не помеха. Во время боя он поймет, насколько я хорош».

Сергей Деревянченко и Карлос Адамес проведут поединок 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Рене Тер Велде
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