Деревянченко рассказал, как ему добиться боя за пояс чемпиона мира
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
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01:55
Сергей Деревянченко
6 декабря в Лос-Анджелесе бывший претендент на чемпионский титул в среднем весе Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) подерется с Карлосом Адамесом (20-1, 16 KO).
Деревянченко последний бой провел в сентябре 2020 года, уступив решением судей Джермаллу Чарло. Адамес в этом году выиграл у Бразиана Хосе Медины и Алексиса Салазара.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 05:00.
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