Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция

Все главные события боя на XSPORT.ua





Сергей Деревянченко

6 декабря в Лос-Анджелесе бывший претендент на чемпионский титул в среднем весе Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) подерется с Карлосом Адамесом (20-1, 16 KO).



Деревянченко последний бой провел в сентябре 2020 года, уступив решением судей Джермаллу Чарло. Адамес в этом году выиграл у Бразиана Хосе Медины и Алексиса Салазара.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 05:00.