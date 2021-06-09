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Александр Хижняк – фаворит Олимпиады. В финале турнира в Париже победил российского чемпиона мира

В 2014 году крымчанин Глеб Бакши решил представлять страну, аннексировавшую полуостров
Бокс Профессиональный бокс
13:09
Александр Хижняк – фаворит Олимпиады. В финале турнира в Париже победил российского чемпиона мира Послесловие
Александр Хижняк с золотом лицензионного турнира в Париже / Фото - facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Это серьезная заявка на золото Олимпийских игр. Если верить BoxRec, то Александр Хижняк не проигрывает с 2016 года. С того времени 49 побед кряду. И вот очередная – на европейском лицензионном турнире.

Хижняк не только завоевал путевку на Игры в Токио, но и выиграл турнир. Поединок в финале – против принципиального соперника.

На самом деле, если смотреть глобально, то причин для радости не так уж и много. У сборной Украины лишь четыре лицензии на ОИ-2020. У Евгения Барабанова еще есть возможность получить бонусную, пятую. Но пять – это повторение антирекорда 2016 года, четыре – новый антирекорд.

Количество участников боксерского турнира на Олимпийских играх от Украины:

  • 1996 – 7

  • 2000 – 11

  • 2004 – 6

  • 2008 – 7

  • 2012 – 7

  • 2016 – 5

  • 2020 – 4/5

Единственная причина для радости – медаль Александра Хижняка выглядит максимально реалистичной.

В 2017 году он выиграл чемпионат Европы, мира и был признан лучшим боксером года на планете. В 2019 прибавил к этой коллекции еще и золото Европейских игр.

Кстати, в 2017 году свою награду от AIBA Хижняк получал в Сочи. Вышел на сцену и выдал речь на украинском языке:

«Много комментариев относительно моей речи в Сочи на украинском языке. Есть и приятные и не совсем. Это была обычная речь, я разговариваю на украинском языке, как на своей родине, так и за пределами ее».

А в Минске он провернул кое-что сравнимое с победой Джесси Оуэнса. В 1939 году темнокожий американский легкоатлет заставил присутствовать на своей церемонии награждения Адольфа Гитлера. В 2019 Хижняк заставил вставать Владимира Путина во время гимна Украины в честь победы нашего боксера:

Недостающий элемент – золото Олимпиады. Ради него наш боксер отказался от заманчивых предложений профессиональных промоутеров. При чем, на него входили и К2, и Top Rank.

О перспективах Хижняка говорят все топы украинского бокса. Ему предрекают яркое будущее, которое не должно ограничиться победой в Токио:

Александр Усик: «Он моторный хлопец, выиграл очень много медалей в любительском боксе. Он поражает весь мир своей выносливостью. Никто не знает, как с ним боксировать. Он просто выходит и всех забивает. Бьет и бьет. Физически сильный».

Александр Гвоздик: «Кто может стать чемпионом мира из украинцев? Первый, кто приходит на ум, – Саша Хижняк».

Сергей Деревянченко: «У него есть все перспективы стать хорошим боксером, чемпионом в профессионалах. У него такой стиль, который позволит ему стать чемпионом мира: он всегда идет вперед, боксирует напористо. Такой бокс людям нравится. Конкретно в США люди и приходят на такой бокс».

Вячеслав Сенченко: «Хижняк сейчас набирает, и мне очень интересно, как у него сложится профессиональная карьера. На Олимпиада медаль будет точно. Я думаю, и наполовину уверен, что будет золотая медаль».

Отбор на Олимпийские игры Хижняк прошел максимально уверенно. Сначала, еще в марте прошлого года забил соперника уже в первом раунде. Потом уже во Франции с одним оппонентом разобрался единогласным решением судей, следующего дисквалифицировали из-за постоянны[ обниманиq, а на полуфинал визави украинца и вовсе не вышел.

И вот – финал против Глеба Бакши. До 2014 года у Бакши был украинский паспорт. Но после аннексии Крыма он решил выступать под флагом России. И успел запомниться вот такими фразами:

«Очень хочу принять участие на Играх в Токио, но выступать именно под российским флагом и гимном».

«Хотелось бы привезти первую золотую медаль чемпионата мира в российский Крым, сотворить историю, пусть и небольшую».

«(Об отказе основной сборной Украины выступать на чемпионате мира в России) То, что сейчас происходит, очень печально. Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь. Мы спортсмены, а спорт должен объединять».

В 2019 Бакши уже встречался с Хижняком. Тогда, в четвертьфинале Европейских игр, полтавчанин победил раздельным решением судей. Боксер сборной России не скрывал – намерен взять реванш, готовится четко под встречу с украинцем.

И вот в Париже они сошлись в финале. Оба уже завоевали свои путевки на Олимпийские игры. Хижняк – чемпион мира-2017. Бакши – победитель домашнего чемпионата мира-2019, который украинец пропустил.

Три раундf бескомпромиссной рубки в ринге – победа уходит в угол Хижняка. Посмотрите видео и задайтесь вопросом точно ли она должна быть раздельным, а не единогласным решением судей:

Украинец и так ехал бы на Олимпийские игры в качестве фаворита. Теперь он только подтвердил свой статус. Но он ничего не стоит без медали. Это понимает и сам Александр, и его отец.

После Токио – профессиональный бокс. Интересно как там себя проявит прущий на соперник и любящий включатся в рубку украинец.

Сергей Лукьяненко
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