Алон Нойман: «В плане организации Boxing Jungle мы сделали шаг вперед»

Генеральный директор В1 Boxing эксклюзивно для XSPORT.ua рассказал о турнире, который состоялся 10 октября

Интервью

Алон Нойман и Валентин Штонда / фото - Facebook B1 Boxing

Генеральный директор В1 Boxing Алон Нойман в эксклюзивном интервью XSPORT.ua подвел итоги второго турнира Boxing Jungle-2, который состоялся 10 октября и транслировался на телеканале XSPORT+, а также рассказал о боях проспектов компании – Богдана и Валентина Штонд, Ярослава Михалушка и Дениса Салабая.

Алон, как вы оцените второй турнир Boxing Jungle?

Как весьма успешный. Хорошее шоу, хорошие бои, довольные зрители. Мне кажется, что в плане организации мы сделали шаг вперед.

фото - Facebook B1 Boxing фото - Facebook B1 Boxing

Ожидал, но я не огорчаюсь. В боксе нужно ценить не только нокауты, но и ряд других технических элементов. Бокс – не только зрелище, но также и искусство.

Богдан и Валентин Штонда продолжили свой победный ход. Что скажете об их ближайших перспективах? Компания продолжит стратегию организацию боев каждые 2-3 месяца?

Их перспективы - стать ведущими боксерами в своих весовых категориях. Впрочем, так было и до этого боя, но мы, конечно, рады что они победили. Богдан снова показал себя азартным игроком в ринге, а в активе Валика снова нокдаун. Я считаю, что отличные бои показали оба брата.

Да, B1 Boxing будет делать поединки для Богдана и Валика как можно чаще, как и раньше.

Богдан Штонда / фото - Facebook B1 Boxing Богдан Штонда / фото - Facebook B1 Boxing

Да, Ярик – боец с хорошим ударом, это видно всем. Но я бы не сказал, что Михалушко делает ставку на один удар, что было бы странно в его весе. Он очень хорошо дышит, прекрасно двигается на ногах, выбрасывает много ударов.

Соперник у Ярика был такой, который должен был дать ему опыт. И, конечно, – победный опыт. Напоминаю, что для Михалушко это был лишь третий профи-бой, и он провел эти поединки с 30 июля по 10 октября, то есть в очень короткий период.

Ярослав только начинает адаптироваться в профи. Конечно, он не сразу выйдет на классных соперников, но наверняка это случиться очень скоро.

Бой Дениса Салабая завершился вничью. Согласны ли вы с решением судей и как вам бокс от Дениса?

Денис в этом бою не показал всего того, на что он способен. У него большой потенциал и его необходимо раскрыть. Думаю, что в целом ничья в таком близком бою – справедливый результат. Денис имеет достаточно таланта и характера чтобы помочь нам всем поскорее забыть об этой ничьей.

Ярослав Михалушко / фото - Facebook B1 Boxing Ярослав Михалушко / фото - Facebook B1 Boxing

Когда болельщикам ожидать следующее яркое шоу от компании В1 Boxing? Это снова будут Джунгли, либо стоит ждать более масштабное шоу по примеру того, каким был вечер в июне?

Очень тяжело планировать большие и дорогие ивенты не понимая, сможем ли мы продать билеты и как минимум увидеть зрителей в зале. Нам всем надоело это слышать и это говорить, но коронавирус может легко поломать любые планы.

Потому я скажу честно – скорее мы сейчас сосредоточимся на развитии проекта Boxing Jungle, а большие арены будем собирать тогда, когда для этого будет более подходящий момент. Лично я надеюсь, что это случиться уже весной.

Полное видео турнира Boxing Jungle-2.