Алон Нойман: «В плане организации Boxing Jungle мы сделали шаг вперед»
Генеральный директор В1 Boxing Алон Нойман в эксклюзивном интервью XSPORT.ua подвел итоги второго турнира Boxing Jungle-2, который состоялся 10 октября и транслировался на телеканале XSPORT+, а также рассказал о боях проспектов компании – Богдана и Валентина Штонд, Ярослава Михалушка и Дениса Салабая.
Алон, как вы оцените второй турнир Boxing Jungle?
Как весьма успешный. Хорошее шоу, хорошие бои, довольные зрители. Мне кажется, что в плане организации мы сделали шаг вперед.
Из 12 боев всего 3 завершились досрочно. Ожидали ли вы увидеть больше досрочных побед?
Ожидал, но я не огорчаюсь. В боксе нужно ценить не только нокауты, но и ряд других технических элементов. Бокс – не только зрелище, но также и искусство.
Богдан и Валентин Штонда продолжили свой победный ход. Что скажете об их ближайших перспективах? Компания продолжит стратегию организацию боев каждые 2-3 месяца?
Их перспективы - стать ведущими боксерами в своих весовых категориях. Впрочем, так было и до этого боя, но мы, конечно, рады что они победили. Богдан снова показал себя азартным игроком в ринге, а в активе Валика снова нокдаун. Я считаю, что отличные бои показали оба брата.
Да, B1 Boxing будет делать поединки для Богдана и Валика как можно чаще, как и раньше.
Ярослав Михалушко подтвердил свой статус нокаутера, разобравшись с соперником досрочно. Как оцените ударную мощь проспекта В1 Boxing? Соперник не был слишком легкой добычей для Ярика?
Да, Ярик – боец с хорошим ударом, это видно всем. Но я бы не сказал, что Михалушко делает ставку на один удар, что было бы странно в его весе. Он очень хорошо дышит, прекрасно двигается на ногах, выбрасывает много ударов.
Соперник у Ярика был такой, который должен был дать ему опыт. И, конечно, – победный опыт. Напоминаю, что для Михалушко это был лишь третий профи-бой, и он провел эти поединки с 30 июля по 10 октября, то есть в очень короткий период.
Ярослав только начинает адаптироваться в профи. Конечно, он не сразу выйдет на классных соперников, но наверняка это случиться очень скоро.
Бой Дениса Салабая завершился вничью. Согласны ли вы с решением судей и как вам бокс от Дениса?
Денис в этом бою не показал всего того, на что он способен. У него большой потенциал и его необходимо раскрыть. Думаю, что в целом ничья в таком близком бою – справедливый результат. Денис имеет достаточно таланта и характера чтобы помочь нам всем поскорее забыть об этой ничьей.
Когда болельщикам ожидать следующее яркое шоу от компании В1 Boxing? Это снова будут Джунгли, либо стоит ждать более масштабное шоу по примеру того, каким был вечер в июне?
Очень тяжело планировать большие и дорогие ивенты не понимая, сможем ли мы продать билеты и как минимум увидеть зрителей в зале. Нам всем надоело это слышать и это говорить, но коронавирус может легко поломать любые планы.
Потому я скажу честно – скорее мы сейчас сосредоточимся на развитии проекта Boxing Jungle, а большие арены будем собирать тогда, когда для этого будет более подходящий момент. Лично я надеюсь, что это случиться уже весной.
Полное видео турнира Boxing Jungle-2.
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