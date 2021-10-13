Украинский участник олимпийского отбора дебютировал в профессионалах с уверенной победы
10 октября в Киеве состоялся турнир для молодых боксеров-профессионалов, которые только начинают свои карьеры Boxing Jungle-2 от промоутерской компании B1 Boxing.
Среди 12 поединков отметим профессиональный дебют Степана Грекула – трехкратного чемпиона Украины в аматорах, участника отборочного олимпийского турнира-2020.
Все результаты вечера бокса Boxing Jungle-2:
66,7 кг: Богдан Штонда единогласным решением судей победил Октавиана Гратии
66,7 кг: Ярослав Михалушко нокаутом во втором раунде победил Мераба Туркадзе
61,2 кг: Валентин Штонда единогласным решением судей победил Цотне Султанишвили
79,4 кг: Бой Денис Салабай – Владислав Чайка завершился ничьей решением большинства судей
79,4 кг: Степан Грекул единогласным решением судей победил Владислава Танцюру
91+ кг: Вячеслав Гаврилюк единогласным решением судей победил Ивана Юренко
66,7 кг: Ратмир Турчанинов победил техническим нокаутом в третьем раунде Александра Червяка
69,9 кг: Руслан Маммадов по очкам 39-37, 38-38, 39-38 победил Павла Папука
72,6 кг: Владимир Мандзюк проиграл техническим нокаутом во втором раунде Александру Голику
91+ кг: Максим Драч единогласным решением судей победил Михаила Мунтяна
63,5 кг: Сергей Гук раздельным решением судей 39-37, 38-39, 39-37 победил Александра Полевого
69,9 кг: Дмитрий Щербина единогласным решением судей победил Артура Щелева
Турнир транслировался на XSPORT+.
В ближайшее время B1 Boxing обещают объявить о проведении третьего турнира серии Boxing Jungle.
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