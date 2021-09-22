Альварес дал категоричный прогноз на бой с Плантом

Канело сравнил американца со своими предыдущими соперниками

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Лидер рейтинга «pound-for-pound» и чемпион WBC/WBA/WBO/The Ring во втором среднем весе (до 76.2 кг), мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) поделился своим прогнозом на предстоящий объединительный поединок с обладателем титула IBF, американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО), который состоится 6-го ноября в Лас-Вегасе.

Канело цитирует ресурс badlefthook.com:

«Калеб, вероятно, находится на одном уровне с Билли Джо Сондерсом и Каллумом Смитом, но не со мной. Но я уважаю его за то, что он не собирается отступать. Сегодня стало понято, что нас ждет хороший бой. Я отлично знаю, как мне нужно действовать против него. Он хороший боец, но я имею представление о себе. И мой опыт в поединках против таких парней как Мейвезер, Лара, Траут и Сондерс станет преимуществом. Бой не зайдет дальше восьмого раунда. Я собираюсь нокаутировать этого парня».

Сауль Альварес во время пресс-конференции обратился к Калебу Планту.