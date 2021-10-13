Альварес дал неожиданный ответ касаемо желаемых соперниках на данном этапе карьеры

Канело признал, что в последнее время его выбор зависит исключительно от пожеланий общественности

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Чемпион мира в четырех весовых категориях и действующий лидер рейтинга «pound-for-pound», звездный мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) признался, что на данном этапе его карьеры нет бойца, с которым бы он по-настоящему хотел разделить ринг.

Канело признал, что в последнее время его выбор зависит исключительно от пожеланий общественности.

Альвареса цитирует ресурс boxingnews24.com:

«После боя с Плантом мы возьмем небольшую паузу, а затем подумаем о дальнейших вариантах…Нет, у меня нет предпочтений. Я просто хочу продолжать участвовать в боях, которые хотят увидеть, и творить историю. Мне нравится оставаться активным и выступать три-четыре раза в год. На меня хорошо это влияет. Ничего не скажу сейчас о дальнейшей работе с PBC, но я хотел бы поддерживать отношения со всеми промоутерами».

Сауль Альварес рассказал, сколько лет еще собирается боксировать.