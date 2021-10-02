«Эдди Хирн разрушил карьеру Джошуа». Де Ла Хойя словесно мстит Хирну за то, что тот увел у него Альвареса
Альварес рассказал, сколько лет еще собирается боксировать
Сейчас Канело готовится к бою за звание абсолютного чемпиона мира
2 октября 12:30
Фото: Getty Images
Чемпион мира WBA, WBC, WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) рассказал корреспонденту FightHype, сколько лет собирается оставаться в боксе:
«Семь! Хочу боксировать еще семь лет. Не исключаю, что получится чуть больше, но я хочу еще семь лет в боксе».
6 ноября Альварес проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против Калеба Планта, который владеет титулом IBF.
Напомним, в обновленном рейтинге P4P Канело – единственный боксер, который опережает украинца Александра Усика.
Комментарии 0