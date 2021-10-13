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Альварес: «Начало поединка с Плантом получится непростым»

Канело признал, что ему потребуется время на то, чтобы взять бой под свой контроль
Бокс Профессиональный бокс
09:50
Альварес: «Начало поединка с Плантом получится непростым»
Сауль Альварес / фото - Getty Images

Несмотря на желание расправиться с американским чемпионом Калебом Плантом (21-0-0, 12 KO), звездный мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) признал, что ему потребуется какое-то время на то, чтобы взять поединок под свой контроль.

Канело цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Мне все равно, с кем он тренируется [о сотрудничестве Планта с Андре Уордом], на ринге останутся два человека. Я более опытный и мастеровитый боец, и я докажу это. И скоро я осуществлю то, что задумал [о желании сломать Планту челюсть].

Посмотрим, возникнут ли у меня проблемы. Сейчас я совершенно другой боец, я стал опытней и сильнее. И я нахожусь на пике своей карьеры. Хотя начало получится непростым из-за его стиля, но я уже знаю, как ломать таких бойцов».

Сауль Альварес дал неожиданный ответ касаемо желаемых соперниках на данном этапе карьеры.


Рене Тер Велде
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Сауль Альварес Калеб Плант

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