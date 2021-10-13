Альварес: «Начало поединка с Плантом получится непростым»

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Несмотря на желание расправиться с американским чемпионом Калебом Плантом (21-0-0, 12 KO), звездный мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) признал, что ему потребуется какое-то время на то, чтобы взять поединок под свой контроль.

Канело цитирует ресурс boxingnews24.com:

Посмотрим, возникнут ли у меня проблемы. Сейчас я совершенно другой боец, я стал опытней и сильнее. И я нахожусь на пике своей карьеры. Хотя начало получится непростым из-за его стиля, но я уже знаю, как ломать таких бойцов».