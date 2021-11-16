«Я бы никогда не сказал ничего о твоей маме, ведь моя ушла из жизни». Трогательный разговор Планта и Альвареса, который сделал их семьей
Альварес пожертвовал $1 млн на борьбу с детским раком
Но на этом пожертвования от Сауля не заканчиваются
18:58
Сауль Альварес / Фото: DAZN
Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) пожертвовал часть гонорара за бой с Калебом Плантом на благотворительность. Об этом сообщила страница благотворительной организации NARIZ ROJA AC в Twitter.
Мексиканец отдал $1 млн детскому онкологическому центру. Деньги пойдут на лечение детей, семьи которых сами не могут оплатить процедуры.
Также Альварес выставил на аукцион перчатки с боя против Планта. Вырученные деньги также потратят на лечение детей.
Напомним, ранее у Альвареса рассказали о четырех потенциальных соперниках.
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