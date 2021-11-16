Альварес пожертвовал $1 млн на борьбу с детским раком

Но на этом пожертвования от Сауля не заканчиваются

Сауль Альварес / Фото: DAZN

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) пожертвовал часть гонорара за бой с Калебом Плантом на благотворительность. Об этом сообщила страница благотворительной организации NARIZ ROJA AC в Twitter.



Мексиканец отдал $1 млн детскому онкологическому центру. Деньги пойдут на лечение детей, семьи которых сами не могут оплатить процедуры.

Также Альварес выставил на аукцион перчатки с боя против Планта. Вырученные деньги также потратят на лечение детей.

Напомним, ранее у Альвареса рассказали о четырех потенциальных соперниках.