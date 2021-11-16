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Тренер Альвареса обозначил четырех потенциальных соперников Канело в следующем бою
Когда мексиканец вернется в ринге Рейносо не сообщил
14:02
Фото: Marca
Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) назвал боксеров, которые могут стать следующими соперниками его подопечного. Слова мексиканского специалиста приводит BOXINGNEWS24:
«Кого я вижу соперником Канело в следующем бою? Джермалл Чарло, Давид Бенавидес, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол».
Напомним, Рейносо может возглавить подготовку Энтони Джошуа к реваншу против Александра Усика.
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