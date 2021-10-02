Мэнни Пакьяо официально объявил о завершении карьеры
Альварес: «Завершение карьеры Пакьяо – печально, но пришло время»
Канело отреагировал на уход легендарного филиппинца
2 октября 13:30
Мэнни Пакьяо / фото - boxingscene.com
Чемпион WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе, лидер рейтинга «pound-for-pound», мексиканская суперзвезда Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) отреагировал на завершение карьеры бывшего чемпиона мира в восьми дивизионах, легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).
Канело цитирует издание boxingscene.com:
«Это печально, но пришло время. Он много чего сделал для бокса, он великий боец, легенда».
Мэнни Пакьяо официально объявил об уходе на спортивную пенсию.