Мэнни Пакьяо официально объявил о завершении карьеры

Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях и экс-лидер рейтинга pound-for-pound, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) официально объявил об уходе на спортивную пенсию.

На своей странице в Twitter Пакмен сообщил, что прощается с боксом.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA