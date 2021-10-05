Андраде: «19-го ноября вы снова увидите меня в работе»
Андраде призывает чемпионов среднего и второго среднего веса, провести бой с ним
Следующий поединок американец проведет с Джейсоном Куигли
11:40
Деметриус Андраде / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе, американец Деметриус Андраде (30-0-0, 18 KO) обратился к чемпионам своей весовой категории и второго среднего веса, с призывом перестать избегать поединка с ним.
Андраде цитирует ресурс ringnews24.com.
«Просто продолжать побеждать, это все, что я сейчас могу сделать. Но хочу обратиться к бойцам, которые удерживают титулы в среднем и втором среднем дивизионах, давайте сделаем это. Отодвиньте политику в сторону. Пусть ваши представители свяжутся с моим промоутером Эдди Хирном. Давайте займемся работой.
Чарло – перестань трепаться, придумывать оправдания и отговорки. Ты называешь себя бойцом, так давай проведем поединок. Геннадий Головкин – где ты? Объединись в бою с Муратой, а затем давай поставим на кон три пояса в следующем году. Альварес, ты собираешься подняться в полутяжелый дивизион. Без проблем, я могу с тобой встретиться там».
Деметриус Андраде прокомментировал объявление его боя с ирландцем Джейсоном Куигли (19-1-0, 14 KO).
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