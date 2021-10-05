Андраде призывает чемпионов среднего и второго среднего веса, провести бой с ним

Деметриус Андраде / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе, американец Деметриус Андраде (30-0-0, 18 KO) обратился к чемпионам своей весовой категории и второго среднего веса, с призывом перестать избегать поединка с ним.

Андраде цитирует ресурс ringnews24.com.

Чарло – перестань трепаться, придумывать оправдания и отговорки. Ты называешь себя бойцом, так давай проведем поединок. Геннадий Головкин – где ты? Объединись в бою с Муратой, а затем давай поставим на кон три пояса в следующем году. Альварес, ты собираешься подняться в полутяжелый дивизион. Без проблем, я могу с тобой встретиться там».