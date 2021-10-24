Андре Уорд назвал лучшего боксера современности

Американец посоветовал бой, который нельзя пропустить

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд заявил, что бой обладателя титула WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) против Шона Портера (31-3-1, 17 КО) нельзя пропустить, потому что в нем будет выступать лучший боксер современности. Слова Уорда приводит boxingnews24.com:

«Теренс Кроуфорд против Шона Портера – это бой, который нельзя пропустить. Портер попытается доказать, что он не просто парень, который принимает участие в боксерском шоу, но и на самом деле может победить в крупном поединке. Что касается Теренса Кроуфорда, которого я считаю лучшим бойцом в мире, он постоянно должен напоминать о себе другим, потому что бойцы, СМИ и болельщики забывают, насколько ты в действительности крут. Это возможность для Кроуфорда».

В различных рейтингах P4P Кроуфорд входит в топ-3, однако нигде не находится на первом месте.

Бой Кроуфорд – Портер состоится 20 ноября. Ранее Шон пообещал вырубить чемпиона. Тот в свою очередь намерен доказать, что является лучшим боксером мира.