Бой Кроуфорд – Портер получил официальную дату

Фото: Bad Left Hook

20 ноября состоится бой чемпиона мира WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) против бывшего обладателя титула WBC Шона Портера (31-3-1, 17 КО). Об этом официально объявила промоутерская компания Top Rank.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе и будет доступен по системе платных трансляций на ESPN:

JUST ANNOUNCED: @terencecrawford gets his legacy-defining fight as he's set to defend his WBO Welterweight title against @ShowtimeShawnP on Saturday, Nov. 20 exclusively on ESPN+ PPV. pic.twitter.com/lFC3qMSIJ8