Арум: «Фьюри победил бы Али»

Промоутер оценил невероятные навыки «Цыганского Короля»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в интервью The Rich Eisen Show заявил, что британец одолел бы легендарного Мохаммеда Али.

«Фьюри победил бы Али. Ни один супертяжеловес в прошлом или настоящем не смог бы одолеть Фьюри – настолько он невероятен. Когда дрался Али, парни ростом 210 сантиметров выглядели как мешки, потому что не могли двигаться, у них было множество слабых сторон. Но Фьюри – это парень, который выдерживает невероятные удары, двигается как полусредневес и сам довольно хорошо бьет. Он знает, как боксировать. Мы никогда не видели такого сочетания. Мне жаль Деонтея Уайлдера, который является потрясающим бойцом, потому что он появился в одну эру с Фьюри. Помните, что это не случайность, ведь Тайсон победил Кличко, когда Владимир был на высоте, и никто не давал ему шансов. Тайсон вправду настолько хорош, поскольку умеет боксировать, бить и становится только лучше».

Боб Арум сообщил время и место, где может состояться бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком (19-0, 13 КО).