Боб Арум уже связался с промоутером Камбососа на счет потенциального боя украинца с чемпионом
Арум назвал время и место, где состоится бой Усик – Фьюри
Если Джошуа возьмет отступные
19:59
Боб Арум / фото - Getty Images
Боб Арум, со-промоутер британского чемпиона супертяжелого веса по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в интервью The Rich Eisen Show сообщил время и место где может состояться бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта между его подопечным и Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Энтони Джошуа проиграл Александру Усику, который теперь удерживает часть поясов. У них прописан реванш, но мы пытаемся добиться, чтобы Джошуа взял отступные и Фьюри смог сразиться с Усиком за все четыре титула.
Мы ведем переговоры о том, чтобы устроить этот бой в Саудовской Аравии, которая хочет провести его в марте. Я надеюсь, что все сложится. Если нет, если Джошуа будет настаивать на реванше с Усиком, то Фьюри подерется с Диллианом Уайтом, который является претендентом номер один. Тогда мы устроим Фьюри бой в родных стенах, на арене в Манчестере, откуда он родом».
Напомним, Арум хочет, чтобы Фьюри провел три поединка в 2022 году.