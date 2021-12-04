Арум назвал время и место, где состоится бой Усик – Фьюри

Боб Арум / фото - Getty Images

Боб Арум, со-промоутер британского чемпиона супертяжелого веса по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в интервью The Rich Eisen Show сообщил время и место где может состояться бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта между его подопечным и Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Мы ведем переговоры о том, чтобы устроить этот бой в Саудовской Аравии, которая хочет провести его в марте. Я надеюсь, что все сложится. Если нет, если Джошуа будет настаивать на реванше с Усиком, то Фьюри подерется с Диллианом Уайтом, который является претендентом номер один. Тогда мы устроим Фьюри бой в родных стенах, на арене в Манчестере, откуда он родом».