Комми – о бое с Ломаченко: «Если ты хочешь быть лучшим, то должен драться с лучшими»
Арум: «Ломаченко – лучший боксер, которого я видел со времен раннего Али»
Боб уверен, что у него с молодым Али похожие навыки
17:57
Ломаченко и Арум / Фото: Top Rank
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу BoxOffice сравнил украинца Василия Ломаченко и легенду бокса Мухаммеда Али.
Люди этого не помнят, поскольку они тогда еще не родились, но когда Али был на пике своей формы, перед теми 3,5 годами, когда он не мог боксировать, он был невероятно техничным боксером, у него был контроль дистанции. То, как Али двигался в ринге, до этого никто никогда не видел. У Ломаченко есть навыки того же плана. Их даже еще больше. С технической точки зрения Ломаченко – лучший боксер, которого я видел со времен раннего Али.« Напомним,Ломаченко 12 декабря проведет поединок против Ричарда Комми.
Я не знал Ломаченко, но посмотрел его некоторые поединки на Олимпийских играх, когда он выиграл золотые медали. Тогда я осознал, что он удивительный талант, но я не понимал, насколько великолепно он будет выглядеть на профессиональном уровне.
У него есть благословение, которого больше нет ни у кого в мире и это его тренер, его отец. Думаю, что Анатолий – лучший тренер на планете. То, как он тренирует Василия – это дисциплина. То, что они делают во время тренировок – это что-то. Это то, чего, к сожалению, вы не увидите в боксе».