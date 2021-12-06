Арум: «Ломаченко – лучший боксер, которого я видел со времен раннего Али»

Ломаченко и Арум / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу BoxOffice сравнил украинца Василия Ломаченко и легенду бокса Мухаммеда Али.



Я не знал Ломаченко, но посмотрел его некоторые поединки на Олимпийских играх, когда он выиграл золотые медали. Тогда я осознал, что он удивительный талант, но я не понимал, насколько великолепно он будет выглядеть на профессиональном уровне.

У него есть благословение, которого больше нет ни у кого в мире и это его тренер, его отец. Думаю, что Анатолий – лучший тренер на планете. То, как он тренирует Василия – это дисциплина. То, что они делают во время тренировок – это что-то. Это то, чего, к сожалению, вы не увидите в боксе».