Арум: «Мне жаль следующего парня, который выйдет в ринг с Бетербиевым»

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум похвалил чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО) после победы над американцем Маркусом Брауном (24-2, 16 КО).

Artur Beterbiev is a beast in the ring. I pity the next guy to step in the ring with him.